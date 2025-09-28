L’Anàlisi de la Consciència ens ajuda a superar els traumes de l’inconscient que ens provoquen sofriment en aquesta i en futures existències.
L’ésser humà està format per dues dimensions essencials: el cos i l’ànima. El cos és físic i conegut, mentre que l’ànima, intangible i espiritual, representa la nostra veritable essència. És el que som realment i el que perdura després de la mort física. Acceptar aquesta dualitat implica reconèixer que, igual com el cos pot emmalaltir, l’ànima també pot patir alteracions, i per tant cal cuidar la seva salut.
Les cultures orientals sempre han tingut una visió integradora cos-ànima, entenent la connexió entre el pla físic i l’espiritual. En canvi, a Occident, la medicina i el coneixement científic s’han centrat sobretot en la salut del cos, deixant de banda, per desconeixement, la salut de l’ànima. No obstant això, disciplines com la religió i la psicologia han intentat aproximar-s’hi per vies diverses.
Avui, la medicina moderna comença a reconèixer que moltes malalties físiques tenen una causa psicoemocional. Trastorns emocionals no resolts poden, amb el temps, manifestar-se en el cos. El problema és que sovint, en passar temps entre l’experiència emocional i l’aparició del símptoma físic, es perd la consciència de l’origen real de la malaltia. Per això, és fonamental entendre que les emocions influeixen directament en la nostra salut.
En aquest context, l’Anàlisi de la Consciència ha esdevingut una eina poderosa per accedir a l’origen profund dels trastorns emocionals. Desenvolupada a partir de les investigacions de psiquiatres com Brian Weiss i Michael Newton, aquesta tècnica utilitza l’estat expandit de consciència per explorar el món interior i el camp de l’ànima. En aquesta pràctica, també anomenada Teràpia Regressiva, es poden reviure experiències d’aquesta vida o d’altres vides que han deixat empremta en l’inconscient.
La teràpia no requereix cap substància ni fàrmac; es duu a terme amb el pacient estirat i amb els ulls tancats durant uns 90 a 120 minuts. En aquest estat de consciència ampliat, el pacient connecta amb emocions profundes i records rellevants per a la seva sanació. L’ànima el guia cap a allò que necessita ser entès i alliberat. Aquest procés pot portar-lo a moments de la infància, l’adolescència, el naixement, l’estada al ventre matern o fins i tot a vides anteriors. També es poden detectar presències d’energies alienes (com ànimes perdudes) que poden influir negativament en el present.
No cal ser metge ni psicòleg per acompanyar aquest tipus de teràpia. El terapeuta de l’ànima actua com a guia i facilitador, però la responsabilitat de la sanació recau plenament en el pacient, que és qui viatja cap a l’origen del seu patiment per comprendre’l i alliberar-lo.
Tot i que la ciència convencional continua negant fenòmens que no pot demostrar empíricament, les experiències properes a la mort (ECM) i altres relats cada cop més documentats posen en qüestió la frontera entre el visible i l’invisible. El camp de la consciència i l’energia encara amaga molts misteris que la física quàntica comença tímidament a explorar.
D’aquí a pocs anys, és probable que la Salut de l’Ànima sigui objecte d’estudi formal a universitats, especialment en les facultats de medicina i psicologia. Això permetria obrir noves vies d’abordatge terapèutic des d’una perspectiva integral.
L’objectiu principal de l’Anàlisi de la Consciència és connectar amb emocions no resoltes gravades a l’inconscient, alliberar l’energia del patiment i trencar patrons que condicionen la vida actual. Per a l’ànima, el temps no existeix: qualsevol ferida emocional no sanada continua activa com si acabés de passar. La teràpia, però, és segura i sempre es pot interrompre per tornar al moment present.
Entre els trastorns emocionals més habituals que es treballen a consulta trobem: pors (a l’aigua, a espais tancats, a parlar en públic…), ansietat, culpa, tristesa, dols, sentiments d’abandó, traumes, abusos, suïcidis, ràbia, odi, vots limitants, malediccions i presències energètiques.
En definitiva, som éssers espirituals vivint una experiència humana. El cos és temporal, però l’ànima és eterna i evoluciona encarnant-se en diferents vides per continuar el seu aprenentatge. Entendre-ho ens pot ajudar a donar sentit a les nostres vivències i avançar pel camí amb més consciència, pau i plenitud.