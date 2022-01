Salut alerta que el sistema de salut a la Catalunya Central està massa tensionat

La Regió Sanitària Catalunya Central continua amb una tendència a l’augment de casos per covid. A la darrera setmana, per exemple, a l’Anoia s’han detectat 2.263 casos nous positius. La meitat dels tests d’antígens ràpids que es fan sota supervisió del departament de Salut són positius (un 51,4%) i la incidència dels darrers 14 dies sobrepassa els 3.500 punts. Per grups d’edat, la incidència és molt alta a les franges d’edat d’entre 18 i 49 anys.

Les dades facilitades des de Salut Pública indiquen la important tensió que pateix tot el sistema de salut des de fa molts dies: des del Servei de Vigilància epidemiològica, els hospitals, l’atenció primària i l’atenció intermèdia. També hi ha una important afectació dels professionals del sistema de salut. Per tot plegat, la delegada de Salut al territori, Imma Cervós, fa una crida a respectar les mesures vigents. “Malauradament la covid continua present. Tots i totes ens trobem en situació de fatiga pandèmica, la societat, els professionals sanitaris amb una elevada càrrega de treball des de fa pràcticament dos anys, però insistim en que cal mantenir la guàrdia i fem una crida a valorar el risc en cada situació d’interacció social que ens exposem”, comenta Cervós. I afegeix que “encara estem en una situació crítica per la covid però també per altra patologia respiratòria pròpia de l’hivern”.

Les mesures aprovades el 24 de desembre amb una la restricció de la mobilitat nocturna per reduir al màxim la interacció social i el moviment de la ciutadania, per frenar l’ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari segueixen en vigor. També entre aquestes mesures destaca la limitació de les bombolles i que el número absolut no superi les 10 persones, tant a l’interior com a l’exterior i tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. S’hi sumen les mesures preventives bàsiques davant la covid com ara fer un ús correcte de la mascareta, mantenir la distància sempre que sigui possible i aplicar les mesures higièniques i de ventilació”.

Agraïment als professionals del sistema de salut

Cervós, un cop ha acabat el període de Nadal, ha volgut expressar el seu agraïment als professionals assistencials que han treballat per segon any consecutiu en un període nadalenc d’alta incidència de la covid. “Ha estat un Nadal novament d’alta tensió pel Servei de vigilància epidemiològica i per l’àmbit assistencial amb una gran incidència de casos, amb les UCIs plenes i la primària atenent molts ciutadans amb simptomatologia”.

Al l’Hospital Universitari d’Igualada, per exemple, segons informava l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, a través del seu compte de Twitter, hi ha actualment 33 persones ingressades, 5 de les quals ho estan a la UCI.

L’augment de pacients d’UCI obliga a doblar el personal que es necessita per a la seva atenció. Aquesta situació és comuna a tots els hospitals de la regió que han de fer mans i mànigues en un moment on la covid també està afectant als professionals. La implicació de l’atenció intermèdia que ha assumit pacients de perfil sociosanitari ha permès equilibrar la complicada situació. També l’atenció primària pateix l’augment de casos.

90.000 vacunes en un mes a la Catalunya Central

La campanya de vacunació continua activa. Des de la reobertura de punts de vacunació poblacionals a primers de desembre, ja s’han administrat a la Regió Sanitària de la Catalunya Central més de 90.000 vacunes, de les quals un 10% son pediàtriques. “La vacuna ha demostrat ser molt eficaç. A hores d’ara tenim entre un 60 o un 70% de les persones ingressades a les UCI dels nostres hospitals sense vacunar”, diu Cervós. “Per tant continua sent important demanar cita a la web per a administrar-se la vacuna o per a la dosi de reforç en cas que ja sigui un dels col·lectius oberts a rebre-la”.

A dia d’avui, ja hi ha oferta de vacunes als punts de vacunació de la RSCC per als propers dies amb més de la meitat de l’oferta disponible.