El Saló de la Infància d’Igualada fa 40 anys: dates, horaris, entrades i novetats

A partir del 27 de desembre arriba una nova edició, i ja en van 40, del Saló de la Infància d’Igualada, que es manté al recinte de l’Escorxador.
La regidora Patrícia Illa ha explicat que aquesta edició és molt especial ja que commemora les quatre dècades d’història del Saló a la ciutat, una cita amb els infants i joves de la ciutat que aspira a superar les 16.578 entrades venudes l’any passat, consolidant-se com un referent del lleure per Nadal.
Illa ha presentat també el cartell d’aquesta edició que és obra de Xavier Mula, professional i professor de l’Escola d’Art i Disseny Gaspar Camps.
Dates i horaris del Saló de la Infància d’Igualada
El Saló de la Infància d’Igualada obrirà les seves portes al Recinte de l’Escorxador des del 27 de desembre fins al 4 de gener, de 10:30h a 14h i de 15:30h a 19h.
El dia 31 de desembre només obrirà al matí i el dia 1 de gener de 2026 estarà tancat.
Novetats del Saló de la Infància d’Igualada
Entre les principals novetats del Saló destaquen l’ampliació de la zona d’activitats per a infants a partir dels 2 anys. Segueix l’aposta per la tecnologia amb la incorporació de noves activitats de realitat virtual i tallers de robòtica per als més petits, en línia amb el projecte STEM que Igualada lidera.
A l’àrea d’Aventura i Esport s’’habilitarà un nou espai esportiu, que inclourà un “xutòdrom”. A banda, com és habitual, al Saló hi participaran nombroses entitats de la ciutat i els cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra, Bombers i Policia Local) amb exposició de vehicles.
Entrades: a partir del 20 de desembre a la web o a l’Escorxador durant els dies del Saló
Les entrades es posaran a la venda a la web a partir del 20 de desembre i també es podran adquirir in situ. Des de l’organització es recomana la compra anticipada per evitar cues.