S’aixequen 85 actes per incomplir les mesures de seguretat en l’última setmana

La tinenta d’alcalde i regidora de Governació d’Igualada, Carlota Carner, ha explicat aquest dimecres que durant la primera setmana en què ha estat vigent el toc de queda nocturn, la Policia Local ha aixecat al voltant d’un centenar d’actes, 85 de les quals han estat per incomplir les mesures de prevenció i contenció sanitàries decretades arran de la pandèmia.

Entrant en el detall, 12 actes corresponen a l’incompliment del toc de queda. Carner ha indicat que, seguint les indicacions del Departament d’Interior, durant el primer dia, diumenge 26, no es va sancionar, sinó que es van fer actuacions d’advertiment i pedagogia.

A banda del toc de queda, la Policia Local també ha aixecat 22 actes per incompliment d’altres mesures, com la distància física de seguretat en llocs públics o la limitació del nombre de persones assistents a trobades, a més de 50 actes per incomplir l’obligació de dur mascareta i una a un establiment per incomplir la limitació en l’exercici de la seva activitat.

El balanç de l’actuació de la Policia Local durant aquesta setmana inclou també la pràctica de sis detencions, dues per robatoris amb força, tres per desordres públics i una per atemptat contra un agent. Carner ha valorat aquest dades i ha afirmat que “a pesar de la duresa de les restriccions i de tots els esforços que se li demana, en general, la ciutadania ha complert, un cop més”. I ha afegit que els qui incompleixen les mesures de seguretat “són clarament una minoria i, des de la Policia Local d’Igualada hi estem i hi estarem a sobre, perquè no posin en risc tots els esforços de la resta de la ciutadania”.