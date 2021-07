S’aixeca el confinament de Tous i Miralles, amb l’incendi perimetrat al 90%

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, i el cap del Bombers de la Generalitat, David Borrell, han comparegut aquest dilluns el matí per actualitzar l’estat de l’incendi que està cremant a l’Anoia. El conseller ha remarcat que la situació ahir era “molt, molt, molt preocupant” i ha volgut agrair l’esforç de tots els cossos que han estat treballant durant tota la nit “de manera molt intensa” per poder controlar-lo. Tot i així, ha recordat que les tasques d’extinció no han acabat. La bones perspectives fan que també s’aixequi el confinament dels veïns de Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles.

Per la seva banda, David Borrell ha explicat que ja hi ha el 90% de l’incendi perimetrat i que només queda un tros del flanc esquerra i un tros del flanc dret per controlar. Des de Bombers esperen tenir l’incendi estabilitzat durant el dia d’avui. A més, la climatologia està ajudant a primera hora d’aquest matí i és que la pluja ha fet acte de presència a la zona de l’incendi.

#IFSantaColomaQueralt La pluja arriba a la zona de l’incendi pic.twitter.com/SOnP5BrCv1 — La Veu de l’Anoia (@VeuAnoia) July 26, 2021