S’activa en alerta el pla PROCICAT per calor molt intensa

Protecció Civil ha activat en alerta el pla PROCICAT per onada de calor davant la previsió que aquesta sigui extrema i les temperatures s’incrementin a partir del migdia d’avui dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat que la previsió és que l’episodi afecti tot el territori i que els valors més elevats es registrin a les comarques de Lleida, la Garrotxa i l’Alt Empordà, on poden arribar-se a superar els 40 o 41 graus. També ha indicat que durant la propera matinada hi haurà calor nocturna intensa a tot el litoral i el prelitoral. El Govern ha demanat a la ciutadania que eviti estar a l’exterior les hores centrals del dia i hidratar-se molt sovint.

Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques. També ha recomanat extremar les precaucions en el bany al mar i a les piscines després que el passat cap de setmana quatre persones hagin perdut la vida a les platges catalanes. Per la seva banda, el departament de Salut ha posat el pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2.