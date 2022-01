S’acaben les vacances de Nadal amb una ocupació per sota de l’esperada

L’Anoia ha tancat unes vacances de Nadal amb una ocupació per sota de les previsions inicials arran de l’increment de contagis de covid-19 i les restriccions del Govern. El turisme rural parla d’una campanya “desinflada” i lamenta que les xifres d’enguany han estat pitjors que les de l’any passat, una situació que deixen al sector “satisfet però amb un regust agredolç”. El president de l’Associació per al desenvolupament de l’Alta Anoia, Ramon Bosch, explica que l’ocupació ha estat “pràcticament del 100% els caps de setmana”, però que els dies entre setmana han estat “períodes vall”. Bosch ho atribueix al fet que els dies festius d’aquest any han caigut en cap de setmana.

A més, Bosch apunta a la cobertura de cancel·lacions. “Per Nadal i Cap d’Any vam poder tapar els forats per l’alta demanda, però per Reis ha estat diferent”, explica. De fet, Bosch apunta que els establiments turístics de la zona esperaven ocupacions per sobre el 80% pels dies de Reis, i que aquesta s’ha quedat finalment en el 25%.