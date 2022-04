S’acaba l’escorcoll al pis del presumpte violador d’Igualada

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous al matí al presumpte autor de la violació de la jove de 16 anys durant la nit de la Castanyada del 2021. La detenció arriba pràcticament mig any després dels fets i després d’una de les investigacions més complicades i laborioses que han viscut mai segons expliquen des del cos policial. El cos policial han estat escorcollant el pis del sospitós, al carrer Sant Sebastià d’Igualada, des de les 7 del matí i fins 2/4 de 2, quan se l’han emportat cap a comissaria.

Segons avançava la periodista especialitzada en successos Anna Punsí, el presumpte violador és un noi d’uns 21 anys. Segons explica TV3, el detingut ja tindria dos antecedents per delictes sexuals.

En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que ha estat una tasca “molt i molt complexa” i ha insistit que “mai es deixa una investigació”, sinó que es treballa amb discreció. “Avui la nostra societat és una mica més justa”, ha afegit Elena a les xarxes socials.

El conseller ha explicat que la víctima ha estat acompanyada en tot moment pel cos policial i que també ho està aquest dijous, amb motiu de la detenció.

Els Ajuntaments d’Igualada i Masquefa es personarà com acusació particular

Uns dies després que es produís la violació, la junta de portaveus d’Igualada ja va acordar que el consistori es personaria com a acusació particular en aquest cas. En aquest sentit, en declaracions a RAC1, l’alcalde Marc Castells, s’ha mostrat alleugerat per aquesta detenció i ha admès que hi havia certa “sensació d’inseguretat a la ciutat”. Castells també ha demanat que es faci una bona instrucció del cas i perquè “li caigui tot el pes de la llei al culpable”.

Per la seva banda, l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, municipi on viuen la víctima i el seu pare, ha celebrat la notícia de la detenció del possible autor de la violació.”Per fi ens hem llevat amb una molt bona notícia”, ha dit el batlle en declaracions a l’ACN. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, també li ha enviat un missatge aquest matí per informar-lo. Un gest que l’alcalde ha agraït tot dient que portaven molt temps “insistint” i demanant informació al titular d’Interior perquè creien que “fets com aquest no podien quedar impunes” i que calia detenir-ne l’autor.

“Vull agrair al conseller, amb qui sempre hem estat en contacte, qui ens ha donat la informació que podia donar-nos i escoltant la nostra desesperació per poder donar una resposta a la família”, ha dit l’alcalde. L’Ajuntament de Masquefa, en un comunicat, també ha explicat que es personarà com a acusació particular en el cas i insisteixen en quedar a la disposició de la família pel que necessitin. També s’ha congratulat per la notícia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha explicat que “s’ha fet una investigació, sota empara judicial, durant mesos. I sembla que s’ha pogut identificar un dels presumptes autors i se l’ha detingut. Celebro que la investigació hagi avançat fins aquí”, ha dit en una entrevista a la Cadena SER. Per a Aragonès, “totes les violacions son doloroses, però en aquest cas hi va haver un acarnissament” que fa que hagi celebrat especialment la detenció. Per últim, ha esperat que la investigació porti a que “s’assumeixin les responsabilitats” pels fets.

Detenció sis mesos després de la violació

La detenció d’aquest dijous arriba pràcticament sis mesos després que es produís la violació. Va ser la nit de la Castanyada, la primera nit amb l’oci nocturn obert després del confinament, i la víctima va ser trobada per un camioner en estat molt greu al carrer Itàlia del polígon de Les Comes d’Igualada. La jove, de 16 anys en el moment dels fets i veïna de Masquefa, va ser traslladada a Barcelona, on va estar hospitalitzada durant més de dos mesos.

“Per fi s’ha fet justícia divina i policial”

La mare de la víctima ha explicat a Catalunya Ràdio que se sent molt contenta i alleugerida per la detenció del presumpte violador i ha manifestat que s’ha fet “justícia divina i policial”. La mare també ha explicat que la jove encara arrossega seqüeles físiques que tardaran a solucionar-se i psicològiques que arrossegarà tota la vida, però que tot i això la jova “ha tingut dies de tot, alguns de passar pàgina i intentar estar bé, però és complicat, és un procés molt llarg”.