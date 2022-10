S’acaba la ratxa de victòries

AEM “B” 2

CF IGUALADA 0

El CF Igualada femení arribava al partit amb una bona ratxa de quatre victòries consecutives. Aquesta bona dinàmica es va fer evident en els primers compassos de partit, quan les anoienques van mostrar-se molt superiors a les rivals. Duel amb molt de ritme i molta pilota aturada. Joc en camp rival i molt agressives. A les acaballes de la primera part, l’Igualada es va anar diluint i el partit es va igualar. En aquests minuts, les locals van disposar dues oportunitats molt clares, on Queralt va estar molt encertada.

A la segona meitat, l’enfrontament es va igualar. No hi va haver gaire ocasions, excepte una gran jugada individual de Pauli, que va acabar en res. Al minut 72, en una falta perfectament executada, la rematava per una jugadora local i significava l’un a zero.

Des d’aquell moment, l’AEM va endarrerir les seves línies i es dedicaria a defensar i a sortir al contracop. Marina i Marcet van poder fer l’empat, però al 93, en una passada llarga, una jugadora en fora de joc va fer el segon en plantar-se davant Queralt.

L’equip rep un cop fort al no poder sumar cap punt, però manté les opcions intactes per aconseguir l’objectiu.