Rubió rep més de 200.000 euros per millorar la xarxa d’aigua i crear zones d’ombra

Rubió ha rebut una subvenció de 208.369,45€ de la Generalitat de Catalunya per millorar la xarxa d’aigua i crear zones d’ombra. La subvenció, que està en el marc de les “Subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025”, suposa un finançament “clau” pel municipi, segons relaten des del consistori.
D’aquests més de 200.000 euros, 163.149,79 € sobre un pressupost total de 171.736,62€, aniran per substituir les canonades malmeses especialment afectades de fuites i sectorització parcial al llarg del terme de Rubió.
D’altra banda, s’ha atorgat una subvenció de 45.219,66 € per la creació de zones d’ombreig. Aquesta iniciativa, amb un pressupost de 47.599,64 €, inclourà la instal·lació de pèrgoles i la plantació de nou arbrat.