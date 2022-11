Rubió ja disposa d’un inventari del patrimoni cultural del municipi

Rubió s’ha incorporat recentment a la llista de poblacions que ja disposen de l’inventari de béns en forma de mapa de patrimoni cultural i que sumen 209 municipis.

L’informe que ha rebut l’Ajuntament de Rubió de l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona consta d’un total 319 elements, on destaca el nombre de fitxes realitzades del patrimoni immoble i en especial dels edificis. En menor quantitat, però també amb un nombre significatiu, hi trobem els elements arquitectònics, i a continuació els jaciments arqueològics.

Els elements del mapa de patrimoni de Rubió es distribueixen percentualment de la següent manera: patrimoni immoble 83%, patrimoni moble 4%, patrimoni documental 2 %, patrimoni immaterial 4% i patrimoni natural 7%.

Rubió destaca per l’arquitectura, tant religiosa -amb les esglésies d’origen romànic de Sant Pere d’Ardesa o Santa Maria de Rubió amb el seu retaule gòtic-, com civil -amb l’hospital medieval de Pedrafita o les masies medievals de la Coma o de modernes com Cal Bojons o Cal Torra. Són importants també els jaciments arqueològics que es troben al terme, com la cista megalítica dels Tres Reis o el sepulcre megalític de Les Maioles.

La història del retaule de Rubió és força interessant. Pintat pel Mestre de Rubió entre els anys 1275 i 1300, el juliol de 1936, amb l’arribada de la Guerra Civil, membres de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera el van desmuntar per amagar-lo a les golfes de l’Ateneu d’Igualada. Actualment l’original es troba al Museu Episcopal de Vic.

Garantir la protecció del patrimoni cultural local

L’Oficina de Patrimoni Cultural realitza des de fa més de 21 anys els Mapes de Patrimoni Cultural del municipis de la província de Barcelona que ho sol·liciten. Actualment hi ha 209 municipis de la demarcació on ja s’ha realitzat aquesta memòria i n’hi ha una vintena més en diferents processos de realització. El document té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, permetent així que l’Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social.

Tota la informació de cada municipi es pot consultar a la plataforma digital dels Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona a patrimonicultural.diba.cat on es reuneixen més de quaranta mil elements inventariats, accessibles per diversos paràmetres de cerca i amb una presentació visual i amb cartografia georeferenciada.