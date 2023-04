Rotary lliura 6.000€ a l’Associació contra el Càncer, del concert solidari

Rotary Club Igualada ha fet el lliurament a l’Associació contra el Càncer de l’Anoia de l’import dels beneficis del concert solidari d’aquest any celebrat el passat mes de febrer a l’Ateneu Igualadí amb el grup “ABBA, The new experience”. L’import ha estat de 6.000 euros, que corresponen als beneficis del concert un cop descomptades les despeses.

Així, el president del curs actual, Salvador Farrés, acompanyat d’en Joan Leon, el proper president, van fer entrega del xec a l’Esther López, presidenta de l’Associació contra el Càncer d’Igualada.

Farrés ha mostrat la seva satisfacció de “poder col·laborar en una lluita que, malauradament ens afecta a tots de manera més directa o indirecta” i ha afegit que a “una de les branques de treball més importants dels clubs rotaris són les lluites contra les malalties, tant a nivell mundial com a nivell més local com ho he fet amb aquesta acció”.

Per la seva banda, Esther López ha agraït la iniciativa i ha manifestat que “ens sentim afortunats de ser l’entitat beneficiària escollida per Rotary Club i això ens anima a continuar treballant per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i als seus familiars a través dels nostres Serveis de Treball Social i psicologia i finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer.”

Rotary Club Igualada celebra cada Nadal un concert benèfic amb l’objectiu de contribuir en el benestar social i econòmic de la ciutat. Enguany, el concert va omplir tot el Teatre de l’Ateneu Igualadí amb el concert tribut al grup ABBA.

Els socis de Rotary són líders empresarials i professionals en els seus camps, que presten servei en les seves comunitats i promouen el desenvolupament de la bona voluntat i la pau al món. Els 45.000 clubs rotaris, en més de 200 països i regions, porten a terme projectes de servei humanitari que inclouen la mitigació de la pobresa i la fam, la millora de la salut i l’educació, i la protecció del medi ambient en l’àmbit mundial i local.