Rotary Club sembra 9.200 llavors al bosc cremat per l’incendi de l’estiu passat a Tous

El passat dissabte 17 de desembre, els amics i amigues del Rotary Club d’Igualada van organitzar una sortida per posar el seu granet de sorra en la reforestació del bosc que es va cremar en l’incendi del juliol de l’any passat, concretament al bosc de l’Alzina de Can Gol, situada a Sant Martí de Tous.

Així, un grup de 30 persones van sembrar 7.200 llavors de pi garriguenc i 2.000 glans d’alzina, dues de les espècies més característiques de la zona. Ho van fer en una zona de 8 hectàrees aproximadament.

Jordi Camins, soci del Rotary Club Igualada i organitzador de la trobada, va explicar que “si ho hem fet bé, han de néixer uns 2.750 arbres” i va afegir la importància d’aquesta acció ja que “la fotosíntesi dels arbres, una vegada siguin adults absorbirà unes 55 Tm de diòxid de carboni cada any”.

Rotary Club Igualada es va fundar el 24 d’octubre de 1988. Des d’aleshores no han parat de desenvolupar projectes a casa nostra i col·laborar en altres de caire internacional. En aquest temps han realitzat centenars d’obres benèfiques i de cura pel medi ambient al nostre territori, entre elles cal destacar els Concerts Solidaris que cada Nadal organitzem per a recaptar fons per a diferents projectes d’entitats locals i comarcals. També té lloc cada any la plantada d’alzines al camp Rotary que l’Ajuntament d’Igualada ens va cedir amb aquesta finalitat.