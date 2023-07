Rotary Club Igualada rep als 12 joves participants del Summer Camp in Catalonia

El passat divendres 7 de juliol, el Rotary Club d’Igualada rebia als joves participants del Summer Camp in Catalonia, el campus d’intercanvi de joves en el qual des de fa més de 30 anys el club igualadí hi participa i acull a nois i noies de països d’arreu del món. Enguany, han estat un total de 12 joves que han escollit Catalunya com a destí i l’experiència comença per una estada a Igualada.

El campus d’estiu és un dels programes més celebrats de Rotary Internacional i en aquests 32 anys que Igualada ho ha organitzat, ho ha fet acollint a més de 400 joves procedents de tots els continents.

Així, el divendres a la tarda, per a l’acte de benvinguda, Rotary Club Igualada va convocar a joves referents de l’Anoia que, o bé presencialment o telemàticament, van participar en l’acte. Concretament, els joves talents de diferents disciplines van ser; Neus Gual, biòloga científica, resident i treballant a la Xina; Edu Llorens, mecànic professional d’equips de carreres esportives d’automobilisme; Andriana Karuk, matemàtica científica, professora d’universitat i investigadora, i Joan Pons, artista del dibuix, animació i composició visual, resident a Vancouver i treballant per a Disney i per a Sony Pictures Imageworks. També es va comptar amb la guanyadora del Premi Igualada Recerca Jove 2023 en el camp Científic i Tecnològic, Berta Claramunt.

D’altra banda, es va retre un homenatge a les joves esportistes del CFI femení, que aquesta temporada han aconseguit novament la gesta de l’ascens a categoria nacional i que van estar presents en l’acte.

L’Ajuntament d’Igualada va estar representat amb la presència de Pere Camps, regidor de Relacions Institucionals i Agermanament i en Josep Maria Carpi, regidor d’Ensenyament, Infància, Joventut i Cooperació. També van ser presents la presidenta del Rotaract Club Gaudí Mediterrani, Berta Latorre, així com diversos representants del Club Bàsquet Igualada encapçalats per la seva presidenta, Lídia Estany. Rotary Club Igualada i el CBI han signat recentment un conveni de col·laboració que ha permès la creació d’una beca de formació per a dos entrenadors (una noia i un noi) per a la formació de joves en l’àmbit esportiu.

El president del Rotary Club Igualada, Joan Leon, ha manifestat que “ha estat tot un plaer conèixer de prop el talent dels nostres joves i emocionant comprovar com compartim els mateixos valors, i alhora donar visibilitat a la potència de la nostra comarca”.

L’acte va acabar amb una sardana, ballada per persones de moltes nacionalitats, una activitat que va simbolitzar perfectament els valors de fraternitat, d’igualtat, d’equitat, de diversitat i d’inclusió, que defensa Rotary.