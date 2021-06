Rotary celebra l’acte de bateig de les 325 alzines que va plantar al gener

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el Rotary Club Igualada va celebrar dissabte l’acte de bateig de les 325 alzines que van plantar el passat mes de gener en el marc de la seva campanya anual “Cada rotari, un arbre”. Per a l’ocasió, van comptar amb representants de l’Ajuntament d’Igualada, el governador del districte 2202 Rotary i altres membres d’altres clubs rotaris.

Les mesures de prevenció de la covid no van permetre al gener acollir l’acte institucional, per això, no ha estat fins ara que no s’ha pogut celebrar i s’ha fet aprofitant el Dia Mundial del Medi Ambient.

Enguany el Rotary Club Igualada ha plantat concretament 325 alzines en la que era la seva quarta edició i ho va fer als voltants del parc inclusiu que hi ha al costat de l’Estadi Altlètic, uns terrenys públics que l’Ajuntament d’Igualada va cedir per a l’ocasió. Aquesta plantada d’arbres es va fer juntament amb el Comitè d’Esdeveniments de Barcelona i Rodalies, concretament amb els clubs: Badalona, Barcelona, Barcelona Alba, Barcelona Amistad Chino Catalana, Barcelona Centre, Barcelona Diagonal, Barcelona Eixample, Barcelona Europa, Barcelona Millenium, el governador del districte 2202 Paco Clavijo i la seva esposa Marian, i els joves del Rotaract Bcn 92.

La plantada d’arbres és una activitat molt arrelada en el món rotary i simbolitza la companyonia, l’amistat i el servei a la comunitat. Aquests arbres, presents a tot el món, s’han convertit en símbols perdurables dels ideals de Rotary.

En l’acte, Vicenç López, macer de l’esdeveniment, va agrair als companys i companyes el seu compromís per contribuir a fer un món millor i als representants de l’Ajuntament pel seu suport i col·laboració en l’activitat. López va explicar la història d’aquesta tradició de plantar arbres i la confiança i esperança dipositada en que les generacions futures gaudeixin dels arbres plantats pels rotaris a terra igualadina. L’arbre escollit va ser l’alzina, típic de la zona i que és símbol de força, solidesa i longevitat. El Governador del districte 2202 Paco Clavijo i l’alcalde d’Igualada Marc Castells van ser els encarregats de destapar un cartell commemoratiu amb la frase de Martin Luther King “Si sabés que el món s’acaba demà, jo, avui encara plantaria un arbre”.

A continuació, representants de tots els clubs van participar en la plantada simbòlica d’una alzina de 4 metres d’alçada i la inauguració de 4 bancs instal·lats en el camp per a gaudir de la natura i el futur bosc d’alzines Rotary. Finalment, va tenir lloc un dinar de germanor a Can Macià.