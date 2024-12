Rosich Jewels: Joieria artesanal amb disseny únic

A l’interior del seu taller a Igualada, Rosich Jewels combina la tradició artesanal amb un disseny modern i innovador per tal de crear joies fetes a mà que destaquen per la seva originalitat, qualitat i disseny. Cada peça artesanal és elaborada amb cura i passió, reflectint l’esperit de la marca, guardonada amb el Premi Ciutat d’Igualada en Disseny de Joies.

Col·leccions de joies que fusionen elegància i actualitat

Les col·leccions de Rosich Jewels no només són una mostra de talent, sinó també una invitació a fer que moments especials perdurin per sempre. Cada peça és dissenyada per capturar l’essència de les grans ocasions i esdeveniments importants, creant joies que passen a formar part de la història personal de qui les porta.

Wave: El moviment i la força del mar

La col·lecció Wave s’inspira en la força i el moviment de les onades, capturant l’energia dinàmica del mar. Amb arracades criolles o d’aro, polseres esclaves i anells voluminosos, aquesta línia presenta joies en or groc, or rosa i or blanc de primera llei amb un acabat mixte entre polit i ratllat especial, creant peces amb un disseny de gran presència i personalitat.

Wave Diamond: El reflex dels colors en moviment

La col·lecció Wave Diamond va un pas més enllà, incorporant diamants de colors pensats per capturar i recrear la llum sobre les onades. Les arracades de forma criolla i anells en or groc, or blanc i or rosa es combinen amb diamants grocs, verds, blaus, blancs, marrons i vermells, creant una fusió sofisticada que capta la llum i el color de manera única. Destaquen els anells, que són combinables entre si per crear una peça personalitzada.

Celístia: La claror dels estels

La col·lecció Celístia es basa en la bellesa del cel nocturn, les seves estrelles i constel·lacions. Amb arracades de botó, arracades llargues diamants de diferents talles amb moviment, anells i polseres d’or groc, blanc o rosa i diamants de diferents colors, aquesta línia reflecteix el misteri i la serenitat del cosmos, oferint una estètica de somni.

Una joia per recordar

Les joies de Rosich Jewels són el regal perfecte per immortalitzar aquells moments que volem que perdurin per sempre. Tant si estàs buscant un anell de compromís especial per una proposta de matrimoni, un regal d’aniversari, les joies per una boda, un obsequi per una celebració o fins i tot per un regal personal en un moment especial, les col·leccions de Rosich Jewels s’adapten a cada situació, oferint dissenys que es recordaran durant tota la vida.

La joieria Rosich Jewels a Igualada

A Rosich Jewels, el que fa realment especial cada peça és la seva capacitat per adaptar-se a moments únics i celebracions personals. Si visites la seva botiga a la Plaça de l’Ajuntament 3-4 d’Igualada, et trobaràs amb un servei personalitzat i de qualitat. A més, dins la mateixa botiga, compten amb el seu propi taller on es dissenyen i creen les joies, garantint una atenció artesanal i exclusiva.

L’equip de Rosich Jewels s’encarregarà d’assessorar-te i crear la peça perfecta per fer d’aquest moment una cosa memorable.

Si prefereixes comprar des de casa, la botiga online rosichjewels.com et permet explorar totes les col·leccions, amb l’opció de contactar amb el servei d’atenció al client per resoldre qualsevol dubte o petició.