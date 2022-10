Roger Bars i Pati Miret, campions de la GoldenCat amb Catalunya

La selecció catalana femenina d’hoquei patins va guanyar la GoldenCat, disputada a Olot des de dijous i fins aquest diumenge. La selecció va superar per 3-1 a Itàlia a la gran final disputada aquest migdia, i que era la reedició del darrer partit de la lligueta prèvia, on havien guanyat les italianes per 0-2.

Les jugadores catalanes, amb la capitana de l’Igualada Femení Grupo Guzman com a jugadora destacada i capitana del combinat nacional, van superar en el partit decisiu a una selecció italiana molt defensiva i difícil de superar.

Va començar el matx amb domini de les catalanes, i als nou minuts Ona Castellví feia l’1-0. A partir d’aquí la selecció catalana va tenir control del joc a pista, però les italianes sempre van estar dins el partit, i a onze minuts del final Maniero faria l’empat a un gol. Però les jugadores que entrena Josep Maria Barberà i Jordi Camps realitzarien un excel·lent final de partit, i dos gols de la jugadora del Generali HC Palau Carla Fontdeglòria acabarien certificant el títol de la GoldenCat per a la selecció catalana. Cal remarcar que a l’staff de la selecció, com a fisioterapeuta, també hi era la jugadora de l’IFHCP Carolina Herrera.

La selecció masculina també s’emporta el campionat

La selecció nacional masculina també s’ha proclamat campiona de la GoldenCat en superar la potent selecció de França, candidata clara al Mundial d’Argentina, per 5 a 4. Els de Jordi Camps i Josep Maria Barberà van protagonitzar una remuntada espectacular ja que havien començat perdent per 0 a 3 (1 a 3 a la mitja part). A la segona, l’ex-IHC Bargalló, incombustible, i especialment l’arlequinat Roger Bars, amb dos gols, un d’ells de penal, li han donat la volta al marcador.

França encara va tornar a equilibrar el partit, amb un escaire de Le Roux però ja a l’últim minut un remat exterior de Mitjans li va donar el títol a Catalunya.