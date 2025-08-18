Roben en un habitatge de Piera de matinada, s’intenten amagar i el dron de la policia local els enxampa

La Policia Local de Piera va detenir dues persones per un presumpte delicte de robatori amb força en una habitatge situat al terme municipal pierenc gràcies al seu nou dron. Després de perpetrar el robatori, comès de matinada, els implicats es van amagar en un camp de vinyes proper al lloc dels fets, però no comptaven amb una sorpresa que els esperava des de l’aire sense que se’n adonessin.
Segons expliquen des de la Policia Local de Piera, gràcies a l’ús d’un dron amb càmera tèrmica, van poder localitzar els sospitosos mentre s’amagaven entre els ceps, amb la qual cosa va facilitar un operatiu coordinat amb altres policies locals dels municipis veïns i els Mossos d’Esquadra per poder detenir els implicats.
Descobreix notícies com aquesta i tota la informació de la comarca de l’Anoia a través del canal de WhatsApp de La Veu de l’Anoia.