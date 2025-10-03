Roben un cotxe, protagonitzen una persecució per Igualada i acaben detinguts a Jorba

Dos homes han estat detinguts a Jorba després de protagonitzar una persecució per Igualada amb un cotxe que acabaven de robar aquest divendres a mig matí.
En ser enxampats in fraganti per la policia local d’Igualada, han fugit a gran velocitat pels carrers de la ciutat. En la seva fugida han malmès altres vehicles i mobiliari urbà, posant en risc la integritat d’aquelles persones que es trobaven a la via pública. El cotxe ha estat localitzat a Jorba, amb els ocupants intentant amagar-se.
Han estat detinguts per un delicte de robatori amb força, desobediència a l’autoritat i danys, segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra a La Veu de l’Anoia. Es tracta de dos homes de 39 i 34 anys.
En la persecució hi han participats unitats de la policia local d’Igualada amb el suport dels Mossos d’Esquadra.