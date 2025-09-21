Quan una revisió rutinària pot salvar la visió

Autor: Centre Oftalmològic Dr. Asensi
“Venia per una molèstia i vaig sortir amb un diagnòstic de glaucoma.” Aquesta és una situació que hem vist més d’una vegada a la consulta. I és un bon exemple de com, de vegades, anar a l’oftalmòleg per un motiu aparentment menor pot acabar revelant un problema molt més important. En nombroses ocasions hem diagnosticat glaucoma en persones que només venien per un ull vermell, una cataracta o fins i tot per una petita rascada accidental. El motiu és senzill: el glaucoma es pot detectar amb una exploració del nervi òptic, una prova rutinària a la consulta que, tanmateix, pot canviar la vida d’una persona.
El glaucoma crònic: una malaltia silenciosa
El glaucoma crònic és una malaltia silenciosa. No fa mal, no molesta i, de fet, la majoria de les persones que el pateixen no en noten res en les fases inicials. Però darrere d’aquesta aparença inofensiva s’amaga el seu gran perill: si no es detecta i tracta a temps, amb els anys pot provocar una pèrdua irreversible de visió i, en casos avançats, ceguesa.
L’única manera d’aturar-lo és diagnosticar-lo precoçment en una revisió oftalmològica i fer un tractament, sovint amb gotes, que redueixi la pressió de l’ull.
A qui afecta i per què cal seguir el tractament
El glaucoma afecta aproximadament el 3% de la població, augmenta amb l’edat i té un component hereditari. És la primera causa de ceguesa irreversible al nostre entorn. La majoria de les persones diagnosticades no arribaran mai a la ceguesa si segueixen bé el tractament. Però aquí hi ha un dels grans reptes: aconseguir que els pacients no abaixin la guàrdia.
Quan el pacient es troba bé i no percep cap problema de visió, és fàcil oblidar-se les gotes o no ser constant amb les revisions. I, tanmateix, el glaucoma requereix disciplina: només amb constància es pot mantenir estable.
Glaucoma crònic i glaucoma agut: dues realitats diferents
És important distingir entre glaucoma crònic i glaucoma agut. El crònic és el que hem descrit fins ara: silenciós, progressiu i freqüent. En canvi, el glaucoma agut és molt menys habitual però molt més greu: apareix de sobte, amb dolor ocular intens, visió borrosa sobtada, ull vermell i fins i tot nàusees o mal de cap. Requereix atenció mèdica urgent, ja que pot deixar seqüeles irreversibles en poques hores.
Durant segles, de fet, només es coneixia aquesta forma aguda. Fins al segle XIX, quan es va començar a explorar el nervi òptic, no es va identificar el glaucoma crònic com la malaltia silenciosa i molt més estesa que avui coneixem.
Factors de risc i falses creences
Un aspecte curiós és que els familiars de persones amb glaucoma acostumen a ser més conscients de la gravetat de la malaltia, perquè n’han vist les conseqüències de prop. En canvi, qui no n’ha tingut cap experiència directa sol infravalorar-la.
També cal aclarir una confusió freqüent: glaucoma i pressió ocular alta no són el mateix. La pressió elevada és un factor de risc, però hi ha pacients amb glaucoma que no la tenen alta. Això vol dir que una mesura de la pressió ocular no és suficient per descartar la malaltia. Sí que és útil si surt elevada, ja que és un senyal d’alerta, però cal completar-ho amb una revisió oftalmològica.
El missatge final
El glaucoma és una malaltia que pot avançar en silenci i no avisa fins que ja és massa tard. Només les revisions periòdiques poden detectar-lo a temps. Una visita rutinària pot marcar la diferència entre mantenir una bona visió per a tota la vida o perdre-la de manera irreversible.
La recomanació és senzilla però fonamental: no esperis a tenir símptomes per revisar-te la vista. El glaucoma no fa soroll, però pot condicionar tota una vida.
Qui som
Al Centre Oftalmològic Dr. Asensi tenim l’objectiu de prevenir i tractar malalties oculars com el glaucoma, oferint una atenció propera. Disposem d’un equip d’especialistes que ens permet abordar des de revisions generals fins a patologies molt específiques de l’ull i les parpelles, sempre amb una visió global del pacient.