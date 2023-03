“Retrats”, de Roger Velàzquez, o viure com mai l’experiència del retrat fotogràfic

Aquesta 11a edició del FineArt, al costat de totes les obres exposades, ens convida a descobrir, a la nova sala de La Teneria, “Retrats”, de Roger Velázquez, un fabulós aparador visual de 39 fotografies; fotografies de retrats de diferents personatges que conformen, en la seva majoria, unes identitats prou conegudes i tal vegada llegendàries de Casa Nostra i de més enllà de les nostres fronteres.

Es tracta, doncs, d’una sorprenent mostra fotogràfica en un perseguit i bellíssim blanc i negre que, d’antuvi, Velázquez justifica amb aquest argumentari: “Les imatges en blanc i negre no formen part de la nostra realitat i en aquest sentit són intemporals, per tant -per part meva- resulten summament suggeridores quan es tracta de representar passatges del record”. Tanmateix -al meu entendre- l’exposició va més enllà: endemés de vestir de gala i amb molta classe aquest nou espai expositiu, “Retrats” aconsegueix quelcom insòlit, que és reunir en una majestuosa equanimitat i total consonància a un quimèric, però excepcional, encadenat de figures públiques. Òbviament, aquest formidable itinerari per l’univers de la fotografia de retrat de -diguem-ne- personatges revela no solament l’interès artístic que contenen les fotografies sinó també la transcendència del retrat des del àmbit estrictament comunicatiu; això és, una obra gràfica amb un inequívoc rerefons testimonial.

I, d’una mirada atenta a l’obra se n’obté que ens trobem davant d’un minuciós i elaborat treball fotogràfic de Velàzquez; una realització diligentment estudiada i que ve de lluny, perquè persegueix -a propòsit d’una selectiva recopilació d’imatges capturades a partir d’una metòdica i conscient escenificació- crear una memòria viva de moments inesborrables, de situacions compartides entre ell mateix i les persones fotografiades, seqüències que magnifiquen estadis de plena complicitat i d’una excel·lent i mútua sintonia. En aquest sentit, l’autor apunta: “Un de les raons del meu interès per al retrat és perquè, aquest, em permet una fórmula de treball que cerca complicitats i compartició. D’aquesta manera pretenc crear naturalitat, sofisticació o senzillesa; i puc jugar amb una bona combinació de llums. I, bàsicament, gaudir del moment.”.

Tot plegat perquè no cal ni dir-ho … aquest tan nostre i proper fotògraf igualadí, d’un ampli espectre en els seus treballs, sempre ha excel·lit en el gènere de la fotografia de retrat. Una varietat de la creació fotogràfica a partir de la qual ha esdevingut, bo i considerant la seva vasta producció i longeva trajectòria, un professional en majúscules. Això és, aquestes 39 instantànies, al costat de presentar una vegada més una concloent professionalitat, se sumen a posar en valor, també, la copiosa i declarada trajectòria de Velàzquez en referència a múltiples treballs editorials i publicacions, nombrosos tallers fotogràfics, àdhuc sovintejades exposicions en sales d’art, galeries i museus, i uns quants llibres de fotografia (“Horizonts”, “Sinestesia”, “México pura vida”, “Saludos desde Suecia” i “Fortes i Valentes”, entre d’altres.

Un perfil professional ens descobreix un Roger Velázquez que, des dels 12 anys, va iniciar-se en el món de la fotografia gràcies a un curs d’iniciació a l’escola, que li va despertar un imparable interès per aquesta competència artistica; un espai de realització personal al qual s’hi va dedicar contínuament tots els caps de setmana. Després, vindria ja l’estadi de professionalització amb els estudis cursats a l’Escola de Mitjans Audiovisuals EMAV, de Barcelona. I un cop lliurat, de forma plenament professional a la fotografia, les seves realitzacions abracen àmbits prou plurals que l’han portat a treballar amb mitjans periodístics i editorials de rabiosa actualitat, com: La Vanguardia, el Magazine; Editorial Planeta, El Periódico, El País i TV3, i un bon volum de publicacions per diferents països (Japó, Estats Units, Holanda, Suècia i França…), a més d’institucions, agències, empreses i entitats. Des d’un vessant educatiu també ha fet classes i ha col·laborat en diversos seminaris a la Universitat UPC Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Catalunya.

Per últim, és d’obligat compromís amb l’autor de comunicar la presentació, a la mateixa La Teneria, demà dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, del seu llibre “Retrats”; un volum de fotografia que, amb més de cent imatges, complementa abastament el treball fotogràfic d’aquesta exposició.