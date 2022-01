Retorn a les escoles després de vacances amb 420 persones confinades

El retorn a l’escola el dia 10 de gener va ser un dels punts de discussió durant les vacances de Nadal. Davant l’augment de positius per coronavirus, degut a l’explosió de la variant omicron, alguns sectors havien plantejat posposar una setmana l’inici de les classes. Una opció, però, que el govern de la Generalitat no es va plantejar en cap moment, així que ahir dilluns tots els alumnes catalans van tornar als centres educatius.

A l’Anoia, però, va haver-hi 420 alumnes i professors que es van quedar a casa confinats. L’Institut Milà i Fontanals i l’Escola Pia d’Igualada, amb 25 i 23 aïllats, en son els centre més afectats, però més de 100 escoles i instituts de la comarca s’han vist afectats amb algun positiu.

El retorn a les aules, a més, s’ha fet amb alguns canvis en el protocol a seguir en cas d’un positiu al grup. A partir d’ara, s’eliminen les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada de covid-19 o menys de cinc positius. Es tracta d’una mesura, aprovada divendres per la Comissió de Salut Pública, amb el Ministeri de Sanitat i les autonomies, que aspira a blindar la presencialitat a les aules. Amb tot, la decisió ha causat controvèrsia en plena onada de contagis. Mentre que el sindicat USTEC preveu un “polvorí” de virus si no hi ha més restriccions, l’aFFaC crida a la normalitat reduint riscos.

Fins ara, havien de fer quarentena els grups escolars amb almenys un cas positiu. Això excloïa els alumnes o professors que haguessin passat la covid en els últims sis mesos o que tinguessin la pauta completa de vacunació. Per tant, els menors de 12 anys, que van rebre la primera dosi a mitjans de desembre i no els toca la segona dosi fins al febrer, havien d’aïllar-se en cas de ser contactes estrets.

A més, el Govern ha decidit que, quan hi hagi un positiu en un grup de convivència estable, “oferirà i recomanarà” la possibilitat de fer un test d’antígens gratuït entre els dies 0 i 1 a una de les farmàcies adherides al programa. En el cas d’educació infantil, s’oferirà en un punt centralitzat o un centre d’atenció primària.