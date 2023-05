Retiren 2.500 quilos de deixalles i residus d’abocaments a la natura a l’entorn de Vilanova

No és una bona notícia. Així ho assenyalen des de Medi Ambient. I no és per a menys, perquè retirar 2.500 quilos de deixalles, suposa confirmar que encara hi ha molta feina a fer respecte a la pressa de consciència sobre la cura del medi natural.

Aquest passat dissabte, una quinzena de persones voluntàries van recollir fins a 1.600 kg de residus de l’entorn de Vilanova del Camí. Participaven d’una jornada de neteja organitzada per la regidoria de Medi Ambient i dirigida pels membres del Grup d’Estudi i Difusió de l’Entorn Natural (GEDEN) en el marc de la campanya Let’s Clean Up Europe! 2023. Es tracta d’una iniciativa que implica els municipis en la programació d’actes de sensibilització per tal de visibilitzar l’abast del problema dels abocaments incontrolats i per promoure canvis en els hàbits i en el comportament.

Des de GEDEN havien localitzat diferents zones brutes. La neteja es va centrar en la zona del parc fluvial i es van treure moltes deixalles dels talussos de la llera del riu, i fins i tot un carro de la compra de dins el riu. També es va netejar una zona al final de la riera de Castellolí que és un punt amb gran acumulació de deixalles de tota mena: caixes de plàstic, fustes, plàstics, cadires, moquetes, material d’obra… Al final de la matinal es van fer fins a tres viatges amb camió a la deixalleria.

D’altra banda, els dies 3 i 4 de maig, l’Institut Pla de les Moreres també va organitzar neteges per l’entorn amb els alumnes de 1r i 2n d’ESO. El centre s’havia adherit també a la campanya Let’s Clean Up Europe! Uns 300 alumnes van participar en les matinals de neteja i van recollir fins a 870 kg de deixalles entre la zona final del parc fluvial, els voltants de Can Muscons, la zona dels horts dels Moletons, la bassa Fontanelles i l’entorn de l’institut.

Un any més, segons afirmen des de la regidoria de Medi Ambient, la campanya ha deixat palès els comportaments incívics de moltes persones i els problemes dels abocaments incontrolats. La finalitat de repetir aquesta iniciativa és sensibilitzar la ciutadania a tenir cura de l’entorn i fer un canvi d’hàbits i comportament.

La campanya ha tingut una gran acollida a Catalunya, amb més de 645 accions a un total de 279 municipis.