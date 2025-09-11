Un article de
11 de setembre de 2025

El restaurant MenjaB celebra quatre anys amb un dinar especial

Dimarts 9 de setembre al migdia el Restaurant MenjaB va organitzar un dinar especial per celebrar els 4 anys de l’inici d’aquest projecte gastronòmic i social ubicat al ViuB2, edifici d’habitatges gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI).

Al dinar hi van ser convidats tots els veïns del ViuB2, i va comptar amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i els regidors Sandra de la Iglesia i Pere Camps, així com varies persones de l’equip directiu del CSSI. El menú va incloure patates al caliu, pa amb tomàquet, escalivada, mongetes del ganxet, botifarra de Calaf i postres.

El restaurant va presentar el seu menú de temporada, de 12,50€ disponible de dimecres a diumenge per a qualsevol persona, i que compta amb plats estrella com la paella o el cocido, així com una nova promoció que en aquest cas està adreçada per les persones residents del Viu B2.

També va presentar els projectes que té previst dur a terme properament, com els grups de teatre terapèutic, les celebracions de festivitats tradicionals i els projectes de pràctiques per a persones joves.

