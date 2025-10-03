Un article de
Redacció

3 d'octubre de 2025

Rescaten a Piera una persona que ha caigut per un terraplè amb el cotxe

Un article de

Una persona que conduïa un cotxe marxa enrere en un carrer del nucli de Can Claramunt, a Piera, ha hagut de ser rescatada pels bombers després que el vehicle caigués per un terraplè d’uns 10 metres de desnivell.

El cotxe ha quedat bolcat i la persona ocupant no podia sortir. Els bombers han activat sis dotacions i un equip dels GRAE, per la complexitat del terreny. Els efectius del cos han pogut extreure la persona del cotxe i traslladar-la de forma segura fins a l’ambulància del SEM. Fins el moment, es desconeix el seu estat.

