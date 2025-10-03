Rescaten a Piera una persona que ha caigut per un terraplè amb el cotxe

Una persona que conduïa un cotxe marxa enrere en un carrer del nucli de Can Claramunt, a Piera, ha hagut de ser rescatada pels bombers després que el vehicle caigués per un terraplè d’uns 10 metres de desnivell.
El cotxe ha quedat bolcat i la persona ocupant no podia sortir. Els bombers han activat sis dotacions i un equip dels GRAE, per la complexitat del terreny. Els efectius del cos han pogut extreure la persona del cotxe i traslladar-la de forma segura fins a l’ambulància del SEM. Fins el moment, es desconeix el seu estat.