Renovació dels vestidors del Camp de Futbol La Cuitora de La Llacuna

"Els actuals vestidors tenen 43 anys i necessiten una renovació urgent"

L’Ajuntament de la Llacuna ha anunciat la renovació dels vestidors del Camp de Futbol La Cuitora. Els actuals vestidors tenen 43 anys i necessiten una renovació urgent. L’objectiu d’aquestes obres és millorar les condicions dels jugadors, entrenadors i àrbitres, així com la sostenibilitat de l’equipament. Les obres començaran en les properes setmanes i s’espera que finalitzin abans de l’estiu.

La renovació inclourà: noves canonades d’aigua calenta sanitària, instal·lar 2 lavabos per vestuari, enrajolar tota la zona humida de dutxes, nova il·luminació LED, renovar l’alicatat i els serveis higiènics i la xarxa d’aigua del vestuari d’àrbitres, pintar l’interior dels espais, instal·lar nou mobiliari adaptat pels usuaris dels partits de futbol, com ara banquetes, taquilles, penjadors, papereres i miralls, entre altres, i a l’exterior del camp es construiran unes grades de pedra seca per permetre la visualització dels partits per part dels usuaris de forma asseguda.

El finançament de la renovació dels vestidors prové en la seva totalitat d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.

L’alcalde de la Llacuna, Josep Parera, ha explicat: “La renovació dels vestidors del Camp de Futbol La Cuitora és una nova mostra del compromís de l’Ajuntament de la Llacuna amb la promoció de l’esport i la vida saludable. Estem molt contents de poder tirar endavant aquesta obra, que era una de les nostres prioritats. Esperem que els nous vestidors siguin un espai agradable i funcional per a tots els usuaris del camp de futbol.”