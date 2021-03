Xarxa proposa “Remember Show” amb Marcel Gros i Teatre Mòbil

Diumenge dia 21 de març, a ¼ d’1 del migdia, Teatre Mòbil i Marcel Gros presenten el seu espectacle Remember Show. És un retrobament després de trenta anys. Un homenatge a l’ofici, al riure, a l’humor, a l’amistat… Amb aquest espectacle Xarxa Igualada s’acomiada fins a la tardor.

L’espectacle programat per La Xarxa té un preu de 7 € i de 5 € per als seus socis. Cal presentar el carnet d’associat per poder obtenir el descompte. Com és habitual, es poden comprar les entrades anticipades al web www.teatremunicipalateneu.cat i el mateix diumenge des d’una hora abans de la funció a la taquilla del teatre, al passatge d’en Vives. Es recomana la compra en línia.

Remember Show

Les ganes i l’oportunitat de tornar a compartir escenari tots junts, els ha portat a crear l’espectacle Remember Show, resultat de gairebé 40 anys d’experiència, amb un peculiar llenguatge que barreja la comunicació directa del Xouman, la ironia del Bufó, i la sensibilitat del Pallasso.

Un homenatge a l’ofici de fer riure on Teatre Mòbil i Marcel Gros es retroben després de trenta anys de no actuar junts a l’escenari. Recuperen l’escenari que els va veure néixer i créixer com a artistes després de tota una vida viatjant en el carro de la farsa i donant voltes pel món. Convertint el món de l’espectacle en una paròdia… Som músics, som mags, som malabaristes, som Guillem Tell, som cantants, som actors, comediants, farsants, bufons… som pallassos!

Remember show és un espectacle on Teatre Mòbil i Marcel Gros es retroben després de molts anys i fan un homenatge a l’ofici, al riure, a l’humor i a l’amistat reinterpretant els seus llegendaris números de clown.

Comediants, farsants, pallassos, bufons… Una mica de tot… Remember show!