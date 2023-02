Relleu a la banqueta de l’IFHCP: Jordi Mier substitueix a Carles Marín

Carles Marín ha deixat de ser l’entrenador de l’Igualada Femení Grupo Guzman. El tècnic de Sant Just i l’entitat igualadina separen els seus camins després de poc més d’un any i mig. Des de l’Igualada Femení Grupo Guzman s’ha arribat a un acord amb Marín, a qui se li reconeix la tasca feta mentre ha estat en el càrrec, durant el qual va aconseguir, com a fites més destacades, classificar l’equip per jugar Copa de la Reina la temporada passada i finalitzar en una meritòria setena posició a l’OK Liga Iberdrola. També va classificar l’equip igualadí per a la Final a 4 de la Lliga Catalana aquesta temporada. L’Igualada Femení Hoquei Club Patins agraeix el treball realitzat per Carles Marín i li desitja tota la sort en els seus futurs projectes esportius.

El substitut de Carles Marín a la banqueta és un vell conegut de l’hoquei femení, Jordi Mier, un tècnic format en el Club Patí Vilanova, on va estar-hi nou anys, de les quals cinc temporades consecutives van ser dirigint al conjunt d’OK Liga del CP Vilanova, amb qui va aconseguir una permanència agònica l’any 2013 i, posteriorment, el va situar sempre entre els capdavanters de la categoria entre 2013 i 2017. Després de deixar el CP Vilanova i de fer un any sabàtic, Mier ha portat durant els darrers anys la coordinació de la base i del filial del Club Patí Vendrell i arriba a Igualada amb l’objectiu d’assolir la permanència a OK Liga amb el primer equip i de consolidar el projecte esportiu.