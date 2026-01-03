Els Reis de l’Orient podrien portar neu a l’Anoia

La neu podria ser la protagonista de la nit de Reis a l’Anoia. Així ho assenyalen les previsions dutes a terme pel Servei Meteorològic de Catalunya, en que, amb escenaris encara força incerts entre els diferents models de previsió que es consulten, diuen que els Reis de l’Orient podrien portar neu a la comarca. Segons ha explicat l’Observatori de Pujalt, “A la comarca de l’Anoia ens trobaríem en una zona límit, però amb probabilitats de nevada relativament altes“. De fet, Meteocat ha emès un avís en què, el dia 5 de gener des de les 00 h i fins a les 12 h del migdia, la comarca es troba en perill alt per neu, grau que baixarà a moderat de 12 h del migdia a 18 h, i que desapareixerà passades les sis de la tarda.
A més, des de Pujalt apunten que “Si la situació es resol de manera favorable, amb les dades actuals podríem parlar de gruixos d’entre 5 i 10 cm en diversos punts de la comarca. Tot i això, aquesta previsió pot variar molt fins a última hora, ja que dependrà de l’encaix final de tots els factors en joc, especialment la precipitació i el fred.”
A què es deu?
D’una banda, la borrasca Francis s’acostarà a Catalunya, fent créixer la inestabilitat en aportar humitat del Mediterrani; i d’altra banda, amb l’arribada d’aires molt freds d’origen àrtic, que farà caure en picat les temperatures i la cota de neu.
Per tant, arribaran precipitacions que, combinades amb el fred intens, seran en forma de neu en cotes ben baixes, especialment dilluns 5 de gener.