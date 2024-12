“Reis d’Igualada, us volem sempre al costat”, una oportuna publicació per al 130 aniversari de la nostra Festa de Reis

A la Biblioteca Central d’Igualada, el darrer divendres del novembre passat, es va presentar el llibre “Reis d’Igualada, us volem sempre al costat”, un extraordinari volum escrit per autors tan consolidats com els igualadins Joan Farrés i Eduard Creus, una obra dissenyada i maquetada per Pere Jaume Ferrer. Un acte reeixit amb una considerable afluència de públic que va comptar amb les convincents paraules del filòleg i escriptor Xavier Pedraza; en el qual també hi van participar l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, el regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, la regidora de Cultura i Salut, Carme Riera, i Jordi Cuadras, com a cap de l’oposició.

Gràcies a la invitació a una lectura intel·ligible i afable, d’aquesta nova obra se n’obté que, si bé els Reis d’Igualada, i tot allò que gira al voltant d’aquesta festivitat del Dia de Reis, una de les celebracions més arrelades al patrimoni cultural i festiu de la ciutat, i consolidada com a un dels grans i més recurrents reclams de les tradicionals celebracions igualadines. Independentment d’altres publicacions, en aquest cas, aquest llibre ens posiciona davant d’una tasca d’investigació summament rigorosa, la documentació de la qual -continguda al llibre- corrobora un intens treball d’arxiu, especialment pel que fa a l’exhaustiu eix cronològic que l’obra ens ofereix. Precisament és aquesta la particularitat que convida el públic lector a situar-se retroactivament a 130 anys d’història, al llarg d’un relat fonamentat en un fons gràfic mai vist, a més de certes anotacions i historietes; tot, contingut en una redacció que delata una qualitat prosaica eminent, alhora que evidencia fins a quin punt aquesta festa igualadina és una de les més genuïnes de Catalunya i de l’Estat espanyol.

Això és, endinsant-se en el seu contingut, aquesta obra ens presenta prenent com a punt de partida els orígens de la Festa de Reis a Catalunya, els seus personatges bíblics, i en concret una contextualització de com era la Igualada emmurallada de l’any 1537; època en què existia un local al carrer de l’Argent -quasi a tocar del Portal de Capdevila- anomenat “l’Hostal dels tres Reis”. Tot seguit, un important salt secular ens emplaça en una autèntica crònica de la Festa de Reis d’Igualada, a partir d’un llunyà any 1888. Un tercer apartat ens situa davant f’un monogràfic dedicat a la incomparable i més que inestimable figura del Patge Faruk; una valuosa font d’informació que mostra com va ser concebut el personatge a més de tot allò relacionat amb la seva presència a la Festa de Reis (actes de benvinguda, la recepció de cartes, els missatges radiofònics…). Avançant en la lectura, en una altra secció, se’ns descobreix què són les considerades “Icones de la Festa”; i, en aquest sentit se subratllen i es posen en valor, de manera retrospectiva, tots els elements que han participat a la Cavalcada de Reis, des del moment inaugural fins als nostres dies, ja siguin elements que formen part del passat com aquells que encara amenitzen la festivitat.

I, com a punt i final, el llibre al·ludeix -amb un merescut elogi- a la Comissió de Reis que, puntualment i any rere any, ha organitzat aquesta festa: els seus membres, els reconeixements i els guardons rebuts al llarg dels anys; no sense fer esment, en un annex a la relació de persones que han representat la figuració dels reis, el Patge Faruk, les bandes de música, etc. Alhora, un agraïment al mateix manifest que al seu dia va aprovar el Ple Municipal de l’Ajuntament d’Igualada, en suport i patrocini de la Festa dels Reis.

La clausura d’aquesta convocatòria va anar a càrrec de l’alcalde Marc Castells, que no se’n va estar de reiterar-se en la rellevància d’aquesta tradició dins el patrimoni igualadí, animant al públic assistent a preservar i perpetuar activament la continuïtat de la Festa de Reis d’Igualada.