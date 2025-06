Regalar temps de cura: un detall que parla d’afecte. I més quan es tracta de la teva salut capil·lar

Autora: Karme Pedrós

Regalar temps per cuidar-se és una cosa que va a l’alça i més en un món on sembla que el temps s’escurça i ens explica pensar en nosaltres mateixos i la cura personal.

A Karme Pedrós Perruquers ho sabem bé: quan algú regala una de les nostres targetes regal, en realitat ofereix molt més que un servei —ofereix una experiència que parla de connexió, de benestar i, sobretot, de trobar temps per a tu mateix.

I és que, sovint, enmig de la rutina diària, els cabells —i especialment el cuir cabellut— acaben sent els grans oblidats. A l’estiu, per exemple, el sol, la calor i l’aigua del mar o de la piscina poden afectar-los més del que sembla a simple vista. Apareixen molèsties com la sensibilitat, la descamació o la sensació de picor, i els cabells poden perdre la seva lluentor i vitalitat. Això, sumat als tractaments químics o a l’ús constant d’eines de calor, converteix el cuir cabellut en un punt clau a l’hora de mantenir una cabellera sana i bonica.

Per això, creiem que ara és un moment ideal per fer una visita al nostre Hair Spa. Més que una perruqueria, és un refugi per aturar-se i reconnectar amb un mateix. Aquí, cada detall compta: des del diagnòstic personalitzat fins a l’elecció del tractament i la manera com l’apliquem. És un espai on el massatge tècnic, la selecció de productes i el gest de cuidar-se es converteixen en un ritual.

A més a més, les nostres targetes regal són una opció perfecta per regalar aquest moment a qualsevol membre de la família. Perquè el benestar capil·lar no entén d’edat: tant els adults com els més petits poden necessitar un extra de cura per prevenir o tractar problemes com la sequedat, la sensibilitat o l’excés de greix.

Les nostres targetes regal són, al cap i a la fi, un recordatori que cuidar-se també és una forma d’estimar-se. I és que no hi ha millor regal que regalar salut i benestar.

Perquè, al final, uns cabells bonics comencen amb un cuir cabellut sa. I això, a Karme Pedrós Perruquers, ho tenim molt clar.

5 consells imprescindibles per cuidar els teus cabells aquest estiu

A l’estiu, el sol, la sal del mar i el clor de la piscina poden debilitar la fibra capil·lar. Com a perruqueria especialitzada en salut capil·lar, et recomanem aquests 5 passos essencials:

Protegeix-te del sol: Utilitza barrets o mocadors quan estiguis moltes hores a l’exterior. També hi ha esprais amb filtre UV específics per als cabells: són com una crema solar per la teva cabellera!

Utilitza barrets o mocadors quan estiguis moltes hores a l’exterior. També hi ha esprais amb filtre UV específics per als cabells: són com una crema solar per la teva cabellera! Hidrata’l sovint: El sol i el vent ressequen els cabells. Fes servir mascaretes nutritives o olis naturals (com el d’argan o jojoba) una o dues vegades per setmana per mantenir la hidratació.

El sol i el vent ressequen els cabells. Fes servir mascaretes nutritives o olis naturals (com el d’argan o jojoba) una o dues vegades per setmana per mantenir la hidratació. Esbandeix després del bany: Després de banyar-te al mar o a la piscina, esbandeix-te immediatament amb aigua dolça. Això evita que la sal o el clor continuïn fent malbé la cutícula dels cabells.

Després de banyar-te al mar o a la piscina, esbandeix-te immediatament amb aigua dolça. Això evita que la sal o el clor continuïn fent malbé la cutícula dels cabells. Evita les eines de calor: Si pots, deixa els cabells eixugar-se a l’aire lliure. Reduir l’ús d’assecadors i planxes ajudarà a evitar més dany en aquesta època delicada.

Si pots, deixa els cabells eixugar-se a l’aire lliure. Reduir l’ús d’assecadors i planxes ajudarà a evitar més dany en aquesta època delicada. Revisa com es troba el teu cuir cabellut a l’inici i al final de l’estiu

Saps quines necessitats específiques té el teu cuir cabellut? A l’estiu, és ideal fer un tractament reparador al nostre Hair Spa per reforçar l’estructura capil·lar i netejar-lo de forma conscient des de l’arrel.

És temps d’estiu i de tenir cura de la pell del teu cap.