Regalar joies artesanals, la manera de fer un regal únic

Les joies sempre han estat uns complements molt atractius perquè és una manera de definir la nostra personalitat i decorar el nostre cos. Per a cada persona les joies tenen un interès especial, i en ocasions destacades -com el dia de la mare- regalar-les sempre és una bona opció. Al món joier hi ha moltes varietats, però si volem fer un regal únic i personal podem decantar-nos per la joieria artesanal. T’expliquem per quins motius.

Fet amb amor, atenció i paciència

En l’elaboració de joies d’autor es posa molt amor per part de professionals que saben fer a mà una bella peça de joieria. Els artesans i artesanes posen tota la seva paciència, amor i talent perquè el resultat sigui perfecte.

És de gran qualitat

Les joies de fàbrica son totes iguals i tenen poc valor, a més la seva qualitat pot ser molt baixa i amb el pas del temps perdre la seva bellesa. Comprar una joia artesana és una bona inversió perquè tindràs un producte durador i personalitzat.

Són joies úniques

Mai hi haurà dues joies artesanals iguales, en estar fetes a mà, totes seran diferents. Això les fa úniques perquè ningú podrà tenir una joia com la teva. Estaràs pagant per qualitat però també per exclusivitat.

Es poden personalitzar

Quan encarregues una joia artesana a professionals del sector, pot ser una joia que estigui totalment personalitzada per a tu. Això és una manera de fer que la joia s’adapti a la teva personalitat, als records que tens amb la persona a qui li vols regalar o qualsevol cosa que vulguis mantenir viva.

Duren més temps

A l’ésser de bona qualitat, et podem assegurar que aquest tipus de joies duren més temps.

En l’artesania pensen en tu i en el producte, a les fàbriques només en la quantitat de producte. En les produccions de fàbrica només volen vendre com més millor, sense pensar en tu com a persona individual.

Si per aquest dia de la mare vols sorprendre amb un regal únic i fet a mà, pots trobar la joia ideal a Anhel Joieria d’autor. El seu taller aposta per una joieria plena de disseny i creativitat on les peces, partint d’una visió contemporània donen als objectes una nova forma i funció, prenent així una nova identitat.

Fan tota mena d’encàrrecs i el seu objectiu és fer realitat la idea dels clients. Pots visitar la seva botiga – taller al Carrer Nou, 49 d’Igualada o trucar al 938068172 per a fer el teu encàrrec.