Regala exclusivitat i qualitat amb joies artesanes i originals

Les joies sempre han estat un atractiu tant per a homes com per a dones perquè és una manera de definir la nostra personalitat i decorar el nostre cos. Per a cada persona les joies tenen un interès especial.

Si encara estàs pensant els teus regals de Nadal, decidir-te per una joia artesanal és una molt bona opció, i encara és millor idea si tries una de les peces d’Anhel Joieria d’autor. A Anhel estan especialitzats en el disseny d’avantguarda, i treballen amb una varietat de dissenyadors i joiers tant catalans com de l’estranger. Fan joies per encàrrec i el més important és que fan realitat aquells dissenys que els clients tenen al cap.

Un altre dels motius per a comprar una joia artesana és que són joies úniques. Mai hi haurà dues joies artesanals iguales. En estar fetes a mà, totes seran diferents, per la qual cosa la teva joia serà exclusiva. En aquest sentit, les joies també es poden personalitzar i fer a mida. També és important recordar que aquestes peces artesanes són de molt bona qualitat, per tant, són joies que duren més temps.

A continuació presentem algunes idees de joies artesanes d’Anhel Joieria d’autor perquè acabis de decidir el teu regal per aquestes festes.

El poder del minimalisme, tant senzill, tant fi, tant elegant, tant bonic.

El Lapislàtzuli amb el seu blau intens i el groc de l’or fan una convinació fantàstica.

La col·lecció GOTA, tan simple i tan potent, una nova col·lecció potser inspirada en aquestes gotes que no acaben d’arribar. Dins d’aquesta col·lecció també hi ha disponibles arracades de diferents mides.

Anell amb quars llimona amb una grapa que permet que la talla de la pedra llueixi al màxim.

Si vols veure més productes d’Anhel Joieria d’autor, pots visitar la seva web, o la seva botiga al carrer Nou,49 d’Igualada. Per a qualsevol dubte, truca a 938068172 o contacta a rut@anhel.cat.

