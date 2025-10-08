Reformes obliguen a traslladar l’Hospital de Dia d’Igualada a la tercera planta

Aquest dimarts, s’ha traslladat l’activitat de l’Hospital de Dia Mèdic de l’Hospital Universitari d’Igualada per preparar l’inici de les obres de millora de l’àrea. Els treballs començaran durant la primera quinzena d’octubre i tindran una durada aproximada de quatre mesos. En aquesta primera fase, l’activitat de l’Hospital de Dia Mèdic es durà a terme de forma provisional a la Planta 3 de l’hospital.
Les obres també comportaran canvis en l’accés a l’Hospital de Dia Oncològic. Mentre durin els treballs, l’entrada s’haurà de fer a través de l’Àrea Ambulatòria (carrer de Guimaraes).
Amb l’objectiu de garantir una bona experiència a les persones usuàries durant aquest període, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha establert una col·laboració amb Àuria per reforçar l’acompanyament i l’orientació dels pacients.
Gràcies a aquest acord, un grup de persones usuàries del servei de Formació Laboral d‘Àuria exerciran tasques d’informació i orientació per ajudar els usuaris a familiaritzar-se amb els nous circuits d’accés.
Aquesta iniciativa no només contribueix a millorar l’atenció, sinó que també reflecteix el compromís de la institució amb valors com l’equitat, el respecte i el reconeixement del valor de cada persona. Alhora, permet avançar en la promoció de la diversitat i del creixement col·lectiu.
La reforma de l’Hospital de Dia Mèdic forma part del Pla d’Infraestructures 2024–2028, presentat el març de 2024, que té com a objectiu actualitzar les instal·lacions i ampliar la capacitat d’atenció als pacients de l’Hospital Universitari d’Igualada.
El nou Hospital de Dia Mèdic es reformarà per separar físicament la zona de visites de la zona de tractaments, amb l’objectiu d’oferir una millor experiència al pacient mitjançant espais més confortables, humanitzats i amb garanties de privacitat. El projecte inclou també una digitalització integral de l’espai, que permetrà millorar la seguretat del pacient i l’eficiència en la gestió i ús dels recursos.