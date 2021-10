Reflexions sobre el plàstic a través de l’art visual al Museu de la Pell

Aquest divendres, 22 d’octubre, a les 19h el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia s’ha inaugurat l’exposició “Plàstic. Genial o pervers, tu com ho veus?”, una mostra produïda pel Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí que presenta una proposta de reflexió sobre el plàstic a partir de les arts visuals.

Comissariada per Núria Vila, dissenyadora gràfica i directora d’art compromesa amb el medi ambient, l’exposició compta amb la participació d’una vintena d’artistes locals i internacionals i reuneix objectes, fotografies, vídeos i instal·lacions artístiques entorn del plàstic que interpel·len i pregunten constantment al visitant: “Tu, com ho veus?“. Hi intervenen veus joves i grans, del món de l’art, la ciència, l’arquitectura, el disseny, el cinema, la filosofia i l’educació però, sobretot, hi participa tothom que la visiti, aportant la seva opinió i es crea conjuntament el relat final.

Aquesta mostra fa dialogar el plàstic amb elements característics del territori on s’instal·la. En el cas d’Igualada, a l’exposició, es podrà contemplar diferents objectes de pell, de la col·lecció del Museu, que avui en dia podem trobar confeccionats amb plàstic. També es podrà comprovar com la indústria tèxtil utilitza el plàstic en la seva cadena de producció i com la sostenibilitat ha entrat en la cadena de valor en la indústria de la pell.

Al llarg d’aquests mesos, l’exposició serà l’eix de tot un seguit d’activitats paral·leles i d’una proposta educativa per a centres escolars. Aquesta mostra es podrà veure al Museu de la Pell fins al 30 de gener de 2022.

Tota la informació es podrà consultar al web del Museu, www.museupelligualada.cat