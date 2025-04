La reedició del llibre “El Sant Crist d’Igualada” i l’estrena musical d’una missa, actes del 435è aniversari del prodigi de suor de sang

Avui divendres 11 d’abril, a les 6 de la tarda, la Biblioteca Central d’Igualada acollirà la presentació de la tercera edició del llibre El Sant Crist d’Igualada, una obra de referència sobre la història i el significat d’una de les devocions més arrelades a la ciutat. És un acte que obre les celebracions del 435è. aniversari de la suor de sang.

L’acte comptarà amb la participació del P. Bernabé Dalmau i Ribalta, monjo de Montserrat i autor d’una aproximació biogràfica al P. Romuald M. Díaz i Carbonell, i de Joan Farrés i Florensa, responsable de l’ampliació i actualització de l’obra en aquesta nova edició.

Aquesta publicació, editada pels Priors del Sant Crist d’Igualada i impresa als tallers d’Unigràfic, d’Òdena, finançada per micromecenatge per devots de la Imatge, és molt més que una reedició. És, alhora, un homenatge a la tasca del P. Romuald M. Díaz i Carbonell, monjo de Montserrat que l’any 1965 va publicar per primera vegada aquesta visió detallada de la història del Sant Crist i de la devoció que l’envolta, i també una mirada actualitzada a un patrimoni religiós, cultural i històric que continua viu i interpel·lant.

La nova edició arriba en un moment simbòlic: enguany es commemoren 435 anys del prodigi de la suor de sang i aigua del Sant Crist, ocorregut l’any 1590, i que marcà profundament la vida espiritual i col·lectiva d’Igualada.

Al llarg dels segles, aquesta devoció ha generat una rica producció literària i historiogràfica: des de la primera monografia del Dr. Joan Padró i Serrals (1736), passant per les versions ampliades del segle XIX, fins a les edicions contemporànies que han anat enriquint i actualitzant la narrativa d’aquest culte popular. Autors com Jaume Gomis i Galtés, Mossèn Colomer, Antoni Dalmau i Jover, Marcial Fernández i Subirana o el mateix Joan Farrés i Florensa, han contribuït a mantenir viu el relat i el sentit d’aquesta imatge venerada.

Amb aquesta nova edició, Joan Farrés no sols ha revisat i completat el text del P. Romuald, sinó que ha incorporat noves perspectives històriques, socials i religioses, que ajuden el lector actual a comprendre millor la dimensió d’aquesta devoció, així com la seva vigència en el context present. A més, el llibre inclou una semblança biogràfica del P. Romuald, escrita pel P. Bernabé Dalmau, que ofereix una mirada humana i espiritual a la figura d’aquest monjo investigador, apassionat per la història i la memòria religiosa del nostre país.

El Sant Crist d’Igualada és, per tant, una obra cabdal no només per als estudiosos de la religiositat catalana o per als devots del Sant Crist, sinó per a tothom qui vulgui endinsar-se en la identitat col·lectiva d’Igualada i en els valors que han configurat la seva vida comunitària: la fe, la solidaritat, la perseverança i l’arrelament.

El llibre ens recorda que la devoció al Sant Crist no és només un acte de culte, sinó també un símbol d’unitat i esperança, un recordatori del valor de les nostres tradicions i de la necessitat de preservar-les i transmetre-les a les noves generacions. Tal com assenyala el pròleg d’aquesta edició, aquest llibre és més que una obra històrica: és un llegat.

L’acte de presentació està obert a tothom i serà una bona oportunitat per conèixer de prop aquesta publicació, conversar amb els seus autors i celebrar col·lectivament la continuïtat d’una tradició que forma part de l’ànima d’Igualada.

Dilluns, presentació de l’estrena musical d’una missa de Concepció Ramió

També en el marc de la commemoració del 435è aniversari del prodigi del Sant Crist d’Igualada, els Priors del Sant Crist presenten una iniciativa artística i espiritual de gran rellevància: la Missa del Sant Crist d’Igualada, una nova composició musical obra de Concepció Ramió i Diumenge, pensada per a banda de música i cor. L’acte de presentació tindrà lloc el proper dilluns 14 d’abril de 2025 a les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Central d’Igualada, amb la participació de la pròpia compositora i de la Sra. Laia Cuadras, que presentarà l’obra i en contextualitzarà la significació.

Aquesta nova missa és només la segona composició litúrgica escrita en honor al Sant Crist d’Igualada en tota la història. Amb aquesta obra, Concepció Ramió no només celebra la fe, sinó que reivindica la música com a vehicle per transmetre emoció, devoció i identitat col·lectiva.

Amb una trajectòria vinculada a la música des de sempre, Concepció Ramió aporta una mirada nova a la litúrgia, combinant la riquesa de les tradicions musicals sacres i catalanes i amb un llenguatge sonor contemporani i accessible. La seva Missa del Sant Crist d’Igualada ens ofereix una fusió harmònica entre l’espiritualitat del ritu cristià i l’energia interpretativa d’una banda de música i un cor.

Amb aquesta creació, Concepció Ramió ens convida a retrobar-nos amb la bellesa de la litúrgia i a descobrir la música com a camí d’unió, reflexió i celebració. La Missa del Sant Crist d’Igualada és una obra que toca l’ànima i parla de la comunitat, la fe i la memòria compartida.

L’acte és obert a tothom, i serà una ocasió privilegiada per conèixer de primera mà una obra que vol deixar empremta en la vida cultural i espiritual de la ciutat. Els Priors agraeixen també a en Joan Felip i Unigrafic pel seu paper en aquesta reedició