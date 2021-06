Reduir la petjada de carboni i generar energia verda km0 marquen el full de ruta empresarial

L’Associació Polígons dels Plans de la Conca d’Òdena va organitzar la tercera jornada del cicle “Debats cap a un model econòmic sostenible”.

La consciència pel medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic està arrelant amb força a la societat i també entre les grans companyies empresarials. De fet cada vegada són més les empreses que actualment, i sobretot després d’un any de pandèmia, es marquen com a objectiu incorporar el “verd” i la reducció de la seva petjada de carboni en el seu full de ruta empresarial per a aconseguir ser una empresa més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Un compromís que tard o d’hora hauran d’assumir totes les empreses perquè cada vegada apareixen més normatives en aquest sentit, però sobretot perquè “no hi ha cap companyia, sigui gran, mitjana o petita, que el seu model de negoci no es vegi afectat per la transició cap a una economia zero emissions”. Així ho va afirmar Miquel Àngel Rubio, director de desenvolupament de negoci a Anthesis Lavola, en la seva intervenció al debat.

El procés cap a un model emissions zero té quatre fases. La primera és Evitar, és a dir, conèixer l’impacte que genera l’empresa en termes d’emissions, el què es coneix com a petjada de carboni. La segona és la fase de Reducció, on es defineix, en funció d’uns models establerts, quina quantitat d’emissions pot reduir l’empresa perquè la seva activitat econòmica no afecti a l’escalfament del planeta. El tercer pas és Invertir, per tirar endavant l’estratègia marcada per tal d’assolir l’objectiu, i finalment, la quarta fase és Innovar en projectes I+D per compensar i neutralitzar les emissions.

Miquel Àngel Rubio va exposar alguns exemples d’empreses que ja treballen en aquest procés de sostenibilitat i que en el seu pla de treball porten a termes tot tipus d’accions des de “descarbonització de processos i/o materials, implantació d’un model econòmic circular, foment de la mobilitat sostenible entre els treballadors, compromís dels seus proveïdors per reduir les emissions, desenvolupament de projectes per compensar les emissions”, entre altres.

A la segona part del debat, es va posar sobre la taula la importància de consumir i generar energia verda Km0. Per Carles Beltran, director de ROOF POWER “és important que tant els municipis com les empreses prenguin consciència dels beneficis que aporta l’energia verda km0, ja que millora i democratitza les gestió energètica de la població, aporta beneficis al territori, a la població local, i afronta el repte de la independència energètica a mig i llarg termini”.

Per facilitar aquest canvi es poden promouen diverses accions com col·laboracions entre empreses per l’aprofitament energètic, apostar per tecnologia pròpia capaç de produir electricitat en cobertes d’edificis, aplicar la filosofia ‘del territori pel territori’ en la transformació verda del sector energètic i digital perquè els municipis tinguin el corresponent retorn, fer pedagogia i fomentar la participació i implicació de la societat en els projectes d’energia, etc.

Proper i últim debat: Adaptació dels models productius als ODS

El proper dimecres 9 de maig, a les 12h del migdia, tindrà lloc el quart i últim debat d’aquest cicle. En aquesta jornada és parlarà de l’ adaptació del model productius als ODS. Hi participarà Sandra Garcia, consultora experta en localització dels ODS en l’àmbit municipal; Rosa Vilarrubias, directora de l’Associació Polígons dels Plans; i Antoni Castells, cap de desenvolupament solar a Ecotherm Austria.

El debat es farà en format híbrid i sempre, i en ambdós casos, amb inscripció prèvia en aquest enllaç o la mateixa pàgina web de l’Associació dels Polígons els Plans (www.poligonsdelsplans.cat).

