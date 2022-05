Recuperen el somriure

CF PALAUTORDERA 0

CF IGUALADA 2

Les igualadines portaven una mala ratxa de resultats i volien reafirmar les sensacions mostrades al terreny de joc, al marcador. Així va ser com en un partit potser no tant vistós, però sí més pràctic, les anoienques van poder aprofitar les seves oportunitats.

En una primera part amb poques oportunitats, Marina va desequilibrar per banda i assistia a Peke que obria el marcador.

A la represa, es va donar la millor de les notícies: contundència a l’àrea rival. Al minut 51, en una centrada d’Ona, Floren rematava de cap per fer el segon gol. Des d’aquell moment, les de Victor Torrijos van saber jugar amb el resultat i no van patir per emportar-se tres punts que dona confiança a l’equip per encarar una segona volta que serà determinant per les aspiracions a l’ascens.

La setmana vinent, l’equip rebrà al Sant Cugat, actual segon classificat del grup.