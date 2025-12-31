Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

31 de desembre de 2025

Un recull d’històries curioses que us hem explicat a La Veu de l’Anoia aquest 2025

Un article de
RedaccióRedacció

Aquest 2025, a La Veu de l’Anoia hem apostat per portar històries que vagin més enllà de l’actualitat, aprofundint en temes que no necessàriament han de pertànyer a cap agenda informativa, però que poden suposar una font de coneixement interessant sobre la nostra comarca per als lectors i usuaris. Aquí en trobareu un recull d’algunes de les històries més curioses que us hem portat a La Veu de l’Anoia aquest 2025.

📲 Descobreix notícies com aquesta i tota la informació de la comarca de l’Anoia a través del canal de WhatsApp de La Veu de l’Anoia.

Pere Franquesa i Esteve, l’igualadí més corrupte de la història

Esblada: un poble en venda a l’altra banda de la frontera amb l’Anoia

De relíquies a biblioteques: la transformació de les tres últimes cabines telefòniques de l’Anoia

Tres edificis de la història industrial de l’Anoia, en perill de ser enderrocats

80 anys de l’alliberament dels camps nazis: 22 anoiencs hi van ser deportats i 5 van sobreviure

Viatge a les trobades ovni dels dies 11 a Montserrat

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
IgualadaRedacció

Registra't

Google reCaptcha: clau de lloc no vàlida.

Iniciar sessió

Si ja estàs registrat inicia la teva sessión.

Google reCaptcha: clau de lloc no vàlida.

No tens compte?
Registra't

Registre de nou jugador / jugadora

Selecciona l'Avatar que més t'agradi.*

Google reCaptcha: clau de lloc no vàlida.