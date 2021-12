Rècord de la campanya de rehabilitació d’habitatges per posar- los a lloguer assequible

En l’última compareixença davant la premsa local, la tinenta d’alcalde, Carlota Carner ha actualitzat la situació en què es troben alguns dels principals projectes d’habitatge en què treballa el govern.

Carner ha parlat en primer lloc de l’atorgament rècord de subvencions per rehabilitació d’habitatges per destinar-los a lloguer social durant cinc any que ha rebut 52 sol·licituds. En el ple d’aquest mes de desembre ja s’han atorgat els primers 310.00€ per als primers 16 habitatges. Properament s’atorgaran la resta de subvencions, amb una previsió total de subvencions de 490.000€.

Carner ha afirmat que “estem molt satisfets per l’èxit de la convocatòria, que al final és un èxit per Igualada i suposa un augment en qualitat i quantitat dels pisos destinats a lloguer social”.

En licitació el projecte de construcció de 12 pisos de protecció oficial al carrer de Sant Carles

Carner ha recordat, també, que el govern fa temps que treballa per incrementar el parc d’habitatges de protecció oficial. Pel que fa al projecte de construcció de 12 pisos de protecció oficial al carrer de Sant Carles, promogut per PIMHA, Carner ha explicat que en darrer consell ja s’ha aprovat l’inici de la licitació de l’obra que un cop s’inicin tindran una durada de 12 mesos.Carner ha explicat que als pisos cal sumar-hi 11 trasters, 15 pàrquings amb trasters, 3 pàrquings sols, 12 pàrquings de motocicleta i un local de lloguer.

La tinenta d’alcalde ha destacat, però, que el què el fa ser un projecte estratègic per la ciutat, és que constituirà un nou accés més al mercat connectant el passeig i el campus amb el mercat per una passarel·la interior. Una connexió que per Carner, “servirà encara més per dinamitzar la zona, connectar els serveis, d’una zona clau on conflueixen el Campus Salut, el futur nou mercat amb l’eix de vianants que connecta amb el nucli antic, una altra promoció de l’incasol al carrer Virtut i el nou edifici del SOC a l’edifici del Cíclope”.

Carner ha explicat que el govern “segueix apostant per fer polítiques d’habitatge atrevides i que funcionin, donant sublevacions per rehabilitant habitatges buits, construint pisos de protecció oficial, posant en marxa altres projectes com la masoveria urbana, treballant a la vegada el Pla Local d’Habitatge”.