Reconeixement a vuit estudiants pels seus treballs de recerca i de final de grau

El Campus Universitari Igualada-UdL, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, l’Ateneu Igualadí, el Rotary Club Igualada, el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i l’associació Disseny=Igualada, han celebrat la 17a edició dels Premis Igualada Recerca Jove amb l’objectiu de promoure l’esperit de recerca entre l’alumnat de batxillerat, cicles formatius de grau superior i de la modalitat artística de cicles formatius de grau mitjà de la comarca de l’Anoia i reconèixer el seu esforç en l’elaboració dels treballs de recerca, així com la tasca dels seus tutors i tutores.

El jurat de l’Ateneu Igualadí, format per Mireia Claret i Rosa Maria Parés, va repartir la seva aportació de 150 euros per cada premiat entre dos treballs de recerca d’àmbit local: a la modalitat científica i tecnològica, Rut Llombart Elías per “Les plantes silvestres amb propietats medicinals de la zona central de la comarca de l’Anoia”; en l’àmbit humanístic i social, Macià Oliva Sabater, amb “1919. Una història per explicar”; i la modalitat artística va quedar desert.

Els altres premiats han estat: Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior en l’àmbit científic i tecnològic: Roger Castells Martínez, amb “El rusc. La meva muntanya russa” i Berta Poch Ordóñez per “Genètica des dels ulls d’una mosca”. En la modalitat humanística i social, el primer premi se’l va endur Júlia Guisado Serrano per “ETA, el terrorisme a l’habitació del costat” i Samuel Abad Copoví, amb “Els jueus i el judaisme a la Catalunya actual”, el segon. Amb l’artístic, Marta Pérez Luque ha rebut el primer premi pel treball “The influence of art on the Black lives matter movement”. Els primers premis s’ha endut un obsequi valorat en 300 euros i un viatge de quinze dies a un camp internacional de joventut Rotary a un país europeu que atorga l’Ajuntament d’Igualada i el Rotary. En el cas dels segons premis, l’obsequi és valorat en 150 euros i l’atorga la Universitat de Lleida.

El Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyeris Tècnics Industrial de Manresa-Catalunya Central ha fet entrega del 4t premi Pere Carles al millor treball final de grau en l’àmbit de les enginyeries del Campus Universitari Igualada-UdL a Adam Gabarró Alacaraz pel treball “Detecció i caracterització d’antibiòtics Beta-Lactàmics en poblacions microbianes a través de tècniques analítiques (HPLC-UV-VIS). Finalment, també s’ha fet entrega d’un diploma a tots els participants.

Durant l’acte, el delegat del rector del Campus Igualada UdL, Carles Capdevila, ha posat en valor “l’esforç dels guanyadors i guanyadores, però també dels participants” i ha agraït “la feina dels tutors i tutores de tots els treballs presentats, perquè els professors no ensenyem, sinó que ajudem a aprendre”. En la mateixa línia, la regidora Carlota Carner ha destacat que els Premis Igualada Recerca Jove “són un reconeixement al talent que tenim al territori” i ha destacat l’objectiu del consistori en convertir Igualada en una ciutat universitària on “els joves puguin triar estudiar a la seva ciutat i en una universitat que està al nivell del vostre talent”. També ha afegit “calculem que el 2025 – 2026 s’espera arribar als 1.000 estudiants”.