Recomanacions i consells per a l’època estival

L’estiu i les altes temperatures ja han arribat i cal tenir especial atenció per no patir conseqüències mèdiques importants.

En moltes ocasions, l’excés de calor pot suposar un perill per la salut i pot contribuir a agreujar una malaltia crònica. Evita estar molta estona exposat a altes temperatures, el teu cos pot deshidratar-se o inclús patir un cop de calor. Presta especial atenció als infants i a les persones d’edat avançada, ja que són els grups d’edat amb més risc.

Recomanacions per protegir-te de la calor:

• Quan surtis de casa protegeix-te amb una gorra o un barret.

• Hidrata’t sovint, porta una ampolla d’aigua sempre amb tu.

• Utilitza roba lleugera que sigui de colors clars.

• Evita les hores de més sol i busca sempre l’ombra.

• Quan estiguis a casa, tanca les persianes on toca el sol directament.

• Al vespre o a la nit, obre les finestres per refrescar la llar.

Durant l’època estiuenca el nostre cos perd líquid en forma de suor, per això, és molt important beure molta aigua. S’aconsella que t’avancis a la set i proporcionis líquid al teu organisme abans que t’ho demani.

Els àpats lleugers també són grans aliats durant l’estiu, la fruita i les amanides són aliments que t’ajuden a tornar al cos les sals que vas perdent durant el dia. Per contra, les begudes alcohòliques i els menjars molt calents és aconsellable que s’evitin, ja que col·laboren a augmentar la deshidratació i acostumen a aportar grans quantitats de calories.

Un aspecte molt important i que no podem deixar passar per alt és la protecció solar! Aplica’t protecció solar els 365 dies de l’any i utilitza com a mínim un protector amb un SPF de nivell 15 a 30, però durant els mesos d’estiu és preferible aplicar un fotoprotector de SPF superior a 30. Acostumat a aplicar- te la crema protectora entre 20 i 30 minuts abans d’exposar-te al sol i si tens alguna taca o cicatriu a la pell, cobreix aquella zona perquè no et quedi marca.

Davant l’aparició de símptomes provocats per les altes temperatures com el malestar general, mal de cap, confusió o el pols dèbil entre d’altres, no dubtis en demanar ajuda a professionals del sector mèdic.

Adopta totes aquestes mesures de prevenció i evita que la calor extrema passi factura a la teva salut. Gaudeix l’estiu de manera segura!