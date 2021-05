Receptes primaverals

Ens trobem al bell mig de la primavera, i com en cada època de l’any és important consumir aliments de temporada. No només perquè són frescos i genuïns i perquè els hem de prioritzar per sobre els processats sinó perquè al ser cultivats sota les condicions climatològiques que li són més propicies completen el seu cicle natural, de manera que tenen un sabor i propietats nutritius òptims. A més són sostenibles perquè són de més a prop, per no parlar de que també tenen un preu més econòmic que quan els comprem fora de temporada.

Alguns fruits i verdures característics de la primavera són les nectarines, els nespres, els albercocs, les cireres, les pastanagues, l’api, els raves, les faves, les bledes, els espàrrecs i les cebes.



Us convidem a provar algunes receptes en les que predominen aquests aliments:

Tabulé de coliflor i quinoa

Ingredients:

· 1 coliflor

· 6 espàrrecs

· 2 pastanagues

· 100g de quinoa

· 20g avellanes

· 15g llavors de gira-sol

· Un grapat de panses

Primer rentem i bullim la quinoa i la reservem. Després tallem els arbrets de la coliflor i els rallem amb un ratllador o amb un triturador d’aliments fins que quedi feta granets petits com si fos arròs. Seguidament tallem els espàrrecs finets i els saltegem a la paella amb la pastanaga feta dauets. En un bol ajuntem la quinoa, les pastanagues, els espàrrecs i la coliflor i ho barregem. En un morter piquem les avellanes, les llavors de gira-sol, la cúrcuma el pebre i el comí i ho afegim al bol juntament amb les panses. Afegim oli i una mica de sal i tornem a barrejar abans de servir.

Crema de pèsols

Ingredients:

· 650 g de pèsols frescos

· 1 ceba

· 1 porro

· Brou de verdures

· Un grapat de germinats

Tallem el porro a la juliana i la ceba a daus. Ho posem en una olla amb una mica d’oli i ho cobrim amb el caldo, ho deixem 5 minuts i afegim els pèsols. Deixem que es cogui durant 15 minuts, salpebrem i triturem fins que tingui una textura fina. Ja ho podem emplatar i decorar amb els germinats.

Suc de pastanaga i albercoc

Ingredients:

· 4 pastanagues

· 4 albercocs

· canyella

Primer liqüem les pastanagues i aboquem el seu suc a la batedora juntament amb els albercocs desossats i un polsim de canyella, batem i ja ho tenim apunt. El resultat és un suc deliciós i ple de beta carotens, potassi i vitamines del grup B i vitamines C, E i K.