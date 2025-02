Un Rec amb protagonisme del sector adober i el tecnològic: la proposta de Poble Actiu per al barri igualadí

El passat dissabte, Poble Actiu va cloure el cicle de debats del REC.365 amb el tercer acte, sobre les propostes de futur pel barri del Rec, després dels itineraris sobre el patrimoni industrial i l’estat del riu Anoia que es van organitzar la darrera tardor. El debat, moderat per Martí Rosell, va comptar amb la participació d’Alfons Recio -geògraf i membre d’un dels equips participants al Concurs d’idees pel barri del Rec de l’any 2016- i Pau Ortínez, regidor de la candidatura municipalista.

Pau Ortínez va fer retrospectiva respecte el concurs d’idees sobre el futur del Rec, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada el 2017, i va fer un repàs de les principals idees dels projectes vencedors. Malgrat haver-hi destinat 120.000€ de pressupost públic, va recalcar que el govern Castells va deixar els projectes guardats en un calaix, una oportunitat desaprofitada per evitar el deteriorament del barri. Ortínez va criticar la manca de voluntat política del govern Castells per renovar el POUM, la manca del qual condemna el barri a caure a trossos i va destacar que l’objectiu del cicle Rec.365 és omplir el barri de vida els 365 dies de l’any.

Sector adober i TIC, punta de llança del barri

Poble Actiu va presentar la proposta de futur pel barri amb l’objectiu que l’àmbit econòmic segueixi sent el motor del barri, però impulsant un pol d’empreses d’Informàtica i de Tecnologies de la Comunicació perquè el sector adober i el sector TIC n’esdevinguin la punta de llança. En aquest sentit, reclamen ambició política perquè empreses del sector TIC ubicades en altres barris de la ciutat s’ubiquin al Rec i així fomentar les sinergies entre empreses del sector. Així mateix, reclamen promoure la renovació del POUM per poder-hi ubicar també sectors econòmics que tenen presència al barri, com poden ser tallers d’artesania de pell i tèxtils, de comunicació i iniciatives culturals i associatives.

Un espai “idoni per acollir nou habitatge”

Alfons Recio va exposar la importància que al barri del Rec hi passin coses, que es deixi de debatre quines són les propostes i es comencin a impulsar modificacions urbanístiques puntuals per convertir zones concretes del barri per a acollir-hi habitatge, comerç i equipaments. En aquest sentit, el geògraf va exposar les idees principals d’un dels projectes que va resultar vencedor del concurs d’idees i que es centrava en potenciar la mixtura d’usos per fer possible que el Rec aculli usos industrials, habitatge, comerç i equipaments municipals, preservant el patrimoni industrial i la morfologia urbana que representen els elements més identificatius del barri. Recio també va destacar que el context general ha variat molt els darrers anys respecte la manca d’accés a l’habitatge, ja que la falta d’oferta està incrementant els preus dels lloguers, i va reclamar que la màxima prioritat del procés de transformació que el Rec necessita sigui ajudar a resoldre el problema de manca d’habitatges que pateix Igualada.