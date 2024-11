El Rec.0 d’Igualada obre portes convidant a descobrir el patrimoni industrial del barri

Aquest dimecres a les 10h ha arrencat l’edició de tardor del Rec.0, el festival de moda, música i menjar de carrer que fins el dissabte 9 de novembre transforma el barri del Rec d’Igualada en un gran circuit urbà de moda amb gairebé una seixantena de fàbriques de curtits convertides en pop-up stores de més d’un centenar de marques.

Aquest any, el Rec.0 celebra el seu quinzè aniversari: va ser el 2009 que el va néixer el festival amb l’objectiu de reivindicar el patrimoni industrial del barri del Rec d’Igualada, amenaçat per un pla urbanístic que finalment es va aturar. En aquests 15 anys i amb dues edicions anuals, el Rec.0 ha transformat aquest barri en un referent de moda, cultura i gastronomia, en un punt de trobada de marques nacionals i internacionals, i en un canal de venda únic per a estocs. A més de ser un gran aparador de moda, el Rec.0 ha revitalitzat el barri on s’han obert i rehabilitat antigues adoberies, que avui alberguen estudis de disseny, espais culturals i iniciatives emprenedores. Tanmateix, els impulsors que per consolidar aquest dinamisme és necessari un canvi d’usos urbanístics per garantir noves activitats i preservar el patrimoni del barri.

Aquest matí els organitzadors han presentat en roda de premsa les novetats més destacades del certamen i han fet balanç d’aquests 15 anys de Rec.0 durant els quals han passat d’aplegar 11 marques en 7 espais transformats a oferir, en aquesta 27a edició, més de cent marques en una seixantena de fàbriques reconvertides en pop-up stores. La cofundadora de Recstores, Marina Iglesias ha explicat que al llarg dels darrers anys “s’han recuperat adoberies i espais en desús i el Rec.0 els ha transformat en botigues efímeres, i això ha servit per posar de relleu el potencial del barri. Quinze anys després, una vintena d’aquests espais s’han transformat en locals per a emprenedors i empreses creatives”. Iglesias també ha explicat que enguany “s’havia previst una edició especial per celebrar el 15è aniversari, però les activitats de caràcter festiu s’han cancel·lat com a mostra de dol per les víctimes de la Dana al País Valencià”.

A la presentació també han intervingut Josep Abril, dissenyador de moda present al Rec.0 des de la primera edició i Gloria Gubianas, cofundadora i directora general de Hemper. Abril ha explicat que participen al Rec.0 des de la seva primera edició i posa en valor la riquesa que aporta combinar grans marques internacionals amb propostes emergents i alternatives. Per la seva banda, Gloria Gubianas ha destacat l’entusiasme amb què afronten aquests quatre dies de festival, esperant connectar amb nous compradors i recollir les seves opinions. Segons Gubianas, el festival representa una oportunitat única a nivell europeu per a marques i visitants. Finalment, Clara López, Responsable de comunicació de Recstores ha destacat les novetats més importants de l’edició d’enguany.

Més d’un centenar de marques

El festival, que reuneix des de grans firmes com Adidas, Nike i Sita Murt fins a dissenyadors emergents, destaca per la diversitat d’oferta i l’aposta pel producte de proximitat, amb moltes marques de fabricació Km0 i sostenibles. Entre les novetats sostenibles hi ha les marques Hemper, Vegtus i Two Thirds. El festival també dona protagonisme al punt igualadí, amb marques locals com Punto Blanco i Buff, i inclou espais especials com el Petit Rec per moda infantil i la pop-up Pell del Rec, dedicada a productes de pell elaborats amb matèries primeres locals.

Noves propostes gastronòmiques i 41 punts de restauració

En aquesta edició, el festival presenta noves propostes culinàries, com La Racletterie, amb formatge raclette i entrepans gourmet, i Vancöök, que ofereix cuina a baixa temperatura i de fusió. També es podran tastar les focaccies farcides d’embotits i formatges italians de Focaterie Fette, el nou pop-up restaurant Latelier amb tapes de qualitat, i una opció 100% sense gluten amb La Prenda Foodtruck. A més, Inda Kalma on the road oferirà cuina de diverses cultures amb productes ecològics de proximitat. Destaca també el retorn de les hamburgueses gourmet de Fileteando, que completen un circuit amb 41 punts de restauració distribuïts per tot el circuit, amb food trucks i pop-up restaurants repartits en sis grans zones gastronòmiques.

Espai Rec Imperdible dedicat a la moda sostenible

A la primera planta del Museu de la Pell es torna a instal·lar l’espai Rec Imperdible, dedicat a la moda sostenible i de quilòmetre zero, amb una vintena de marques com Iaios, Top Manta i Noni Barea. Aquest any s’estrena Rec2amà, la primera pop-up store del Rec.0 de roba de segona mà per a adults, amb una prova pilot que ofereix peces a preus populars. També hi haurà el Mercat d’Intercanvi, on es podran bescanviar fins a 10 peces per persona, amb el suport de Roba Amiga. A més, el vestíbul del Museu acollirà una exposició de dissenys sostenibles creats per estudiants, amb un premi per al millor look. Com a novetat, l’Espai Vera ofereix una zona de descans amb wifi, cafè i punts de càrrega, i l’espai Ringana ofereix tractaments facials de cosmètica vegana natural.

Programació cultural durant tot el festival

A nivell cultural, el Rec.0 ofereix una àmplia agenda d’activitats que inclou concerts com el de La Ludwig Band a l’escenari Estrella Damm el divendres 8 de novembre, i actuacions de grups emergents com Ölivias i Lluc. A més de la música en viu, s’han programat tallers d’upcycling i reparació de roba amb l’Agència de Residus de Catalunya, artesania amb Leather Cluster Barcelona i tallers infantils d’Abacus. També s’oferiran cates de vins, tallers de còctels i visites guiades al patrimoni industrial del barri. Al llarg del circuit, espais com el Rec Music Box permetran actuacions espontànies de música i poesia, amb una sessió especial al jardí modernista de l’Espai La Vanguardia.