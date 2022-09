Raül Romeva presenta dimarts el seu llibre a Sant Martí de Tous

Sant Martí de Tous acollirà aquest dimarts, 13 de setembre, la presentació del llibre “Ubuntu: La República del bé comú” (Angle Editorial), de Raül Romeva, vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d’ERC. L’acte tindrà lloc a les 19:30 hores al Casal de Tous, al Carrer de la Industria, 3

L’obra, que va ser l’obra guanyadora del Premi d’Assaig Irla 2020, convida el lector a pensar quin futur es vol per Catalunya. En el pròleg, el president d’ERC Oriol Junqueras avança què és ubuntu: “Em reconec en la mesura que et reconec a tu. La teva felicitat és la nostra. No té a veure amb tu o amb mi, té a veure amb nosaltres. Només si ens veiem com a part integrant d’un ecosistema més ampli i complex podrem existir, ser”. Junqueras també indica que “una mirada ubuntu ens aboca a començar per petits canvis al nostre entorn que formin part d’una autèntica revolució global.

A més, afegeix que en l’obra de Romeva “no hi trobareu passat sinó futur” i que l’obra “no parla d’allò que s’ha fet sinó de per què ho hem fet, i sobretot per què continuem endavant”.