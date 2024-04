Ramon Gener presenta ‘Història d’un piano’ a Igualada

El popular músic, divulgador i escriptor ha guanyat el premi Ramon Llull 2024 amb aquesta novel·la

El pròxim divendres 5 d’abril, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada, es farà la presentació de la novel·la ‘Història d’un piano’ (Columna, 2024), XLIV Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2024. L’acte comptarà amb la participació de l’autor, Ramon Gener, i de la professora igualadina Íngrid March. L’acte és gratuït i obert a tothom.

Una novel·la que recorre l’últim segle a Europa amb el ritme emotiu d’una delicada partitura i la batuta magistral de Ramon Gener

En les entranyes del piano Grotrian-Steinweg, número de sèrie 31887, que acaba d’adquirir en una botiga del barri barceloní de Gràcia, un amant de la música descobreix gravats els noms dels anteriors propietaris de l’instrument. Decidit a descobrir-ho tot sobre les seves vides, dona inici un viatge que el remunta cent anys enrere.

Primera Guerra Mundial: a Magdeburg una pobra vídua gasta els pocs estalvis que posseeix en adquirir un Grotrian-Steinweg perquè el seu fill, un jove amb un portentós talent musical, el toqui quan torni del front. Però no serà el pobre Johannes qui estreni el piano, sinó un soldat del bàndol enemic, un oficial anglès, capaç d’ensenyar-nos que la música pot treure el millor de l’ésser humà, fins i tot en temps de guerra.

És així, amb els capricis insondables del destí, com el Grotrian-Steinweg 31887 anirà canviant de mans, sobrevivint a les convulses transformacions de l’últim segle, mentre és testimoni de petites històries enterrades en el temps, vides anònimes travessades per amors impossibles i il·lusions trencades, o ben enaltides per la meravellosa capacitat d’unió i germanor de la música.

El jurat del premi Ramon Llull va manifestar que “si la música ens pot salvar, la literatura també. I aquest llibre ha salvat al jurat. Hem tingut la sensació de trobar un tresor, un llibre majúscul. És una novel·la molt ben construïda, amb molta subtilitat, molt emocionant, i ens fa prendre consciència del passat recent i de com ens ressona ara. És un llibre que té un to elevat, amb moments d’èxtasi i de catarsi. No és un llibre de temporada, és un llibre per sempre.”

Ramon Gener

Nascut a Barcelona, Ramon Gener va iniciar la seva formació musical a sis anys estudiant piano al Conservatori del Liceu. Més tard, amb divuit anys, va començar a estudiar cant amb Victòria de los Ángeles. Va completar els estudis vocals a Varsòvia amb el baríton Jerzy Artysz i a Barcelona amb el tenor Eduard Giménez. Després d’una carrera de diversos anys com a baríton va deixar el cant i va començar una nova etapa com a divulgador musical, oferint conferències sobre música clàssica i òpera.

L’èxit d’aquestes conferències li va obrir les portes al món de la televisió. Va començar a TV3 amb el programa Òpera en texans i després a l’estranger amb This is Opera (anglès i castellà) i This is Art (anglès, castellà i català), 200, una noche en el Prado (castellà) i Això no és una cançó (català), programes que es poden veure a diversos països del món.

Entre altres, Ramon Gener ha estat guardonat amb quatre premis Zapping: Millor programa cultural per Òpera en texans (2011), Millor programa cultural i Millor presentador de TV per This is Opera (2015) i Millor programa cultural per This is Art (2023).

El ZOOM Festival d’Igualada li va concedir el Premi d’Honor el 2015 i el premi al Millor format d’entreteniment per Això no és una cançó en la passada edició del 2023.

A la ràdio col·labora de forma habitual al programa No es un día culaquiera de RNE, Hoy por Hoy de la Cadena SER i al Versió RAC1.

Com a escriptor ha publicat, Si Beethoven pogués escoltar-me (2013), un compendi de lliçons vitals apreses gràcies a la música; L’amor et farà immortal (2016) i Beethoven, un músic sobre un mar de núvols (2020).