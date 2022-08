Radiografia de l’empresa catalana

A principis de juliol s’ha presentat a la Cambra de Comerç l’Informe anual de l’empresa catalana del 2021, fet amb la col·laboració del Departament d’Economia del govern.

Per començar, el 2021 hi havia a Catalunya 622.967 empreses. Per tant, encara no s’han recuperat les xifres anteriors a la crisi financera global del 2008 (626.020 empreses). El que sí que cal destacar és que des del 2008 han augmentat en un 20% les empreses grans, que són les que tenen més de 250 treballadors. Això és positiu perquè les grans empreses són les que poden aprofitar el cercle virtuós de la dimensió, innovació i internacionalització i així generar més riquesa.

Com que l’anàlisi es fa a partir de les dades comptables de les empreses fins a l’any 2021, es disposa d’un diagnòstic de les dues principals dimensions econòmiques: la capacitat de generar riquesa i la posició financera. Sobre la capacitat de generar riquesa, hi ha fortaleses importants: les vendes varen augmentar un 16% el 2021 i així moltes empreses es varen recuperar de la sotragada que va suposar la covid el 2020. El valor afegit també va pujar amb força i així s’ha aconseguit que la rendibilitat financera (benefici sobre capital invertit pels accionistes) hagi pujat fins al 10% anual. És un percentatge favorable, ja que supera el cost del diner. També ha evolucionat positivament la posició financera, ja que el nivell de capitalització i liquiditat és favorable.

Però el teixit empresarial també té febleses. Una de molt important i crònica és la insuficient inversió en R+D. Això perjudica la seva capacitat d’innovar i guanyar competitivitat. Aquesta feblesa en comporta una altra que és la tendència a competir en preus baixos, en lloc de fer-ho en qualitat i diferenciació de producte. Això explica la dificultat per oferir millors salaris. Un altre punt feble és que, a causa de la inflació, els bancs centrals estan apujant els tipus d’interès. Això augmentarà els costos financers.

En resum, el 2021 ha estat un bon any. En l’àmbit general, les empreses generen riquesa i tenen una bona posició financera. Però cal resoldre la gran assignatura pendent: invertir més en innovació. Si seguim amb el “que inventen ellos”, que va dir Miguel de Unamuno el 1906, no arribarem gaire lluny. També caldrà seguir de prop els núvols negres que tenim al damunt (riscos geopolítics, covid, inflació…) i que poden torçar la recuperació de l’economia.