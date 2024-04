Ràdio Igualada presenta la segona edició del pòdcast “4 Vides”

Es tracten temes punyents amb capítols colpidors que ens parlen de l'angoixa, intents de suïcidi, bromes que no ho són o conceptes com sortir de l'armari

L’emissora municipal ha presentat per Sant Jordi la segona edició del pòdcast 4 Vides. Aquest dimarts s’han fet púbics els quatre protagonistes de la segona edició. La primera d’elles és la Tais Espanyol que ens parla del part prematur i del camí que van fer amb la seva parella en el transcurs de l’embaràs del seu fill, Pau. Per altra banda, l’Albert Rossell ha tingut la valentia de parlar-nos obertament de salut mental i de la superació de quatre depressions. La Marta Cubí va ser una de les primeres referents del futbol femení al nostre país, i en els seus capítols ens explica les dificultats que es va trobar durant la seva trajectòria. Finalment el David Panadés ens explica, en els seus capítols, els entrebancs que li suposa ser invident, i els obstacles que ha superat i ha de continuar superant en la seva vida.

En aquesta segona edició del www.4vides.cat es tracten temes punyents i amb capítols absolutament colpidors que ens parlen de l’angoixa, intents de suïcidi, bromes que no ho són perquè son abusos o conceptes com sortir de l’armari.

El responsable del projecte, Xavier Dàvila, ha explicat que “una de les principals diferències respecte la primera edició és que en la segona ja no es pot considerar el treball com un diari personal perquè no guarda cap sincronització amb el calendari. En aquesta segona edició es plantegen una quinzena de capítols que poden ser inconnexes entre ells”. A més, la segona edició del 4 Vides ha buscat experiències que “siguin útils pels oients que es puguin identificar amb el què han viscut els protagonistes del projecte. Per aquests motius cal agrair l’esforç que han fet tots quatre per obrir-se de bat a bat en els seus capítols, i explicar-nos experiències que moltes persones del seu entorn més proper no coneixen”.

La primera edició del 4 Vides es va presentar el mes de febrer de 2022. Montse Sanou, Mossén Xavier Bisbal, Laia Vicens i Pol Esteller, aquest darrer sota pseudònim, van encetar un projecte que va ser un èxit total superant les 10.000 reproduccions. A més, el 4 Vides es va endur el premi al millor projecte Multimèdia/Transmèdia dels Premis de Comunicació Local.