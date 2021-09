Racons de l’Anoia: Sant Martí Sesgueioles

El municipi de Sant Martí Sesgueioles, de 3,87 km 2,s és situat al S de Calaf i envoltat pels termes de Calaf, els Prats de Rei i Pujalt, que toca les mateixes cases de la vila. Té una superfície de 3,8 km2 i compta amb prop de quatre-cents habitants. El poble de Sant Martí Sesgueioles (647 m altitud) es va originar dins el primitiu terme del castell de Vilallonga, esmentat des del 1022, bé que una mica desplaçat de la ubicació del terme actual. Sembla que era situat a prop del cementiri. El nou poble es devia establir al cim i al pendent del puig, vers el lloc on el 1550 es va construir una església nova, de la qual encara resta el campanar. A conseqüència del notable augment que la població patí a mitjan segle XVI es construïren noves cases entre la nova església i la riera, a l’actual Carrer Vell, on es conserva una portalada de la vila d’arc ogival o gòtic, al carrer Major o de Baix, a la Plaça, al Pati, la Rambla i al carrer del Roser, En aquest sector del poble queden cases com la Rectoria Vella, amb restes de finestrals i estructures dels segles XVI i XVII.

Al segle XVII es construïren noves cases a la dreta de la riera. Això féu que el 1779 es comencés l’edificació al centre de la població de l’església actual.

Capella de Sant Valentí



La capella actual es va començar sobre les runes d’una antiga esglesiola romànica, tot aprofitant bona part de la pedra d’aquesta, el 29 d’agost del 1689. La seva construcció no trigà gaire en acabar-se ja que un any més tard, el 3 de juny de 1699, es concedí llicència per a què fos beneïda. Aquest esdeveniment se celebrà dos mesos després, el dia 23 d’agost.

El campanar

S’hi va fer una restauració l’any 1945, perquè havia estat profanada el 5 d’agost de 1936. L’any 1991, degut que el seu estat amenaçava ruïna, s’efectuà una segona i important remodelació que afectà a bona part de l’edifici, tant l’interior com l’exterior, pensada per a que durés anys.

Un campanar de forma quadrangular com l’actual ja formava part de l’antiga Església del Puig. Quan aquesta fou enderrocada el segle XVIII i la bastiren al bell mig del poble, el vell campanar quedà orfe de l’Església i, encara avui, com es pot observar, resta solitari.

El seu origen hem de cercar-lo al segle XVI, concretament l’any 1550. La forma que presenta actualment com a obra acabada data de l’any 1708 en què el mestre Joan Reinald l’enlairà vint-i-nou pams, segons un projecte anterior ideat pel mestre de cases Marc Godier, el 1962. A dia d’avui encara té les campanes i la curiosa maquinària del rellotge que figuraven a la façana. Actualment aquest es troba a La Fàbrica.

La Fàbrica

Antiga nau industrial que als anys 20 era una fàbrica de mantes, activitat d’importància a Sant Martí Sesgueioles amb centenària tradició de fabricació de mantes de llana amb telers manuals. El fundador d’aquesta fàbrica va ser Josep Torelló. Posteriorment, i durant els anys 60-70, va ser una granja de porcs. Actualment l’Ajuntament de Sant Martí és propietari d’aquesta fàbrica convertida, despès d’una important reforma, en l’actual local social i polivalent del poble.

Es tracta d’un edifici en testera amb façana principal a l’Avinguda Catalunya amb obertures d’arc rebaixat. L’estructura consta de parets de pedra calcària amb un rejuntat de morter de calç. La cobertura a dues aigües és a base de teula àrab sobre base de peces ceràmiques suportades per cabirons i corretges de fusta, tot el conjunt es recolza sobre 9 encavallades d’uns 14 metres de llum